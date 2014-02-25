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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۲۶

حبیبی در گفتگو با مهر: حبیبی با مهر مطرح کرد:

توسعه شهری نیازمند آموزش همه شهروندان است

توسعه شهری نیازمند آموزش همه شهروندان است

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین گفت: توسعه شهری در شرایط کنونی نیازمند آموزش همه شهروندان و جلب مشارکت آنها در امور عمرانی و فرهنگی است.

منوچهر حبیبی در حاشیه برگزاری دهمین همایش شهر و سیمای شهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مجسمه ها و ساختمانهاي موجود در شهر و نقاشي ها و دیواره هاي متعلق به بناها، كالبد و سيماي شهر به صورتي استعاري، كتابي با مضامين تاريخي- فرهنگي درباره انسان است و بر اساس چنین نگاهی و پذیرش این اصل بنیادین که شهر در نهايت حاصلي است از مجموعه روابط ميان بازيگران اجتماعي باید پذیرفت كه شكل گيري فضاها و روابط شهری از این روابط تبعیت می کند.

وی افزود: هرگونه تحول در سیمای شهری و کیفیت آن به طور مستقیم بر کیفیت زندگی تک تک شهروندان تاثیرگذار است و باید قبول کرد که کیفیت زندگی شهری در  قرن اخير به دلیل رشد بالاي شهرنشيني و همچنين افزايش نقاط شهري به دغدغه ای مهم تبدیل شده و سیمای شهری یک عامل مهم در سنجش این عامل است.

حبیبی بیان کرد: کیفیت زندگی در شهری با سیمای استاندارد و برخوردار از پیشینه تاریخی و تمدنی بالا قابل قیاس با شهری در هم ریخته و بی نظم و دور از ریشه های تاریخی و فرهنگی نیست و تفاوت معنادار آمار بروز جرم و جنایت و افسردگی و ناهنجاری های اجتماعی در اینگونه شهرها بیانگر این موضوع است.

این مسئول در خصوص میزان و نحوه مشارکت نهادهای متولی مانند شهرداری و نظام مهندسی در روند شکل گیری سیمای شهری تصریح کرد: شهرداری ها به عنوان نهاد اصلی متولی اداره شهر و مرجع صدور پروانه ساخت و ساز و مجری بسیاری از پروژه های عمرانی هم در جایگاه ناظر و هم مجری فرآیند توسعه شهری نقشی بی بدیل و مهم در شکل گیری سیمای شهری دارد که سیمای امروزین شهرها محصول اندیشه و عمل مدیران شهری است که نظام مهندسی هم در خط مقدم فرآیند شکل گیری سیمای شهری قرار دارد.
 
وی اظهارداشت: مديريت شهري هماهنگ با ايده آل هاي روحي و رواني شهروندان مي تواند موجب شكل دهي مناسب سیمای شهر و در نهايت شادكامي و كاميابي و حل بحران هاي مادي و معنوي ساكنان شهرها شود و در این مسیر باید شهردار یها مورد حمایت جدی نهادهای حاکمیتی قرار گیرند و خود نیز زمینه مشارکت همه مردم در این موضوع را فراهم کنند.

حبیبی یادآورشد: در چند سال اخیر شاهد توجه به موضوع شهر اسلامی و برگزاری کنفرانس ها و همایش های متعدد با مشارکت جامعه دانشگاهی و حمایت شهرداری ها و سایر نهادهای متولی هستیم و در طراحی اسناد مهم توسعه ملی همچون سند چشم انداز20 ساله جمهوری اسلامی ایران در موضوع آمایش سرزمینی بر اساس مولفه حفظ هویت اسلامی، ایرانی یا هویت بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روز آمد سازی معماری ایرانی، اسلامی تاکید شده است.

وی گفت: نهادهای مهم نظارتی همچون شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان مرجع تصویب اسناد توسعه شهری هم شاخص های مرتبط با مفهوم شهر اسلامی و استانداردهای لازم برای بهسازی سیمای شهری را در فعالیت های خود مدنظر قرار می دهند.

معاون عمرانی استانداری قزوین در سطح استان ها نیز استانداری ها و ادارات کل راه و شهرسازی از طریق ابزارهای در اختیار خود در این زمینه نقش آفرینی می کنند.

این مسئول در مورد اهمیت برگزاری همایش شهر و سیمای شهری در تغییر نگرش فعالان عرصه مدیریت شهری و عمران و شهرسازی گفت: آموزش در توسعه اساسی ترین نقش را دارد و برای توسعه پایدار و افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت ها نیازمند آموزش است و برگزاری چنین همایش هایی به توسعه دانش و آشنایی فعالان عرصه مدیریت شهری و عمران و شهرسازی با دستاوردهای جدید علمی در عرصه شهرسازی کمک شایانی می کند.

وی افزود: همایش شهر و سیمای شهری با این پیشینه ارزنده در حال تبدیل شدن به یک رخداد مهم علمی در عرصه شهرسازی در کشورمان است و زمینه تغییر نگرش و حساس کردن مهندسان عمران و معماری، اساتید و دانشجویان رشته های مرتبط و مدیران شهری اعم از شهرداران و پرسنل شهرداری ها و مدیران سازمان های مرتبط با مدیریت شهری به مفهوم شهر اسلامی و مولفه های آن در چنین محیط هایی فراهم می شود و آثار خود را در آینده نه چندان دور در شکل دهی به سیمای شهرهای استان نشان خواهد داد.

کد مطلب 2244017

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