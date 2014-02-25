به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری جشنواره آثار و تولیدات دانشجویی فرهنگ و هنر، هنرجویان کارآفرین صبح امروز، سه‌شنبه ششم اسفندماه با حضور حمید شاه‌آبادی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر، عبادرضا اسلامی معاون اجرایی موسسه و دبیر جشنواره و علی فرزانه، دبیر علمی جشنواره و ریاست مرکز 47 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر در کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان برگزار شد.

شاه‌آبادی نخستین سخنران این مراسم بود که گفت: مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر که زیر نظر وزارت ارشاد است، دارای ظرفیت‌های زیاد علمی و هنری است که تا به حال این ظرفیت‌ها به نمایش درنیامده است و یا به طور کامل نمایان نشده است.

وی افزود: با انگیزه تقویت بنیه علمی فرهنگی و مهارتی این نمایشگاه برپا می‌شود. این مراکز علمی در 2 حوزه دولتی و غیردولتی کار می‌کند و نزدیک به 80هزار دانشجو در آن ها تحصیل می کنند که دیر یا زود به بازار کار سرازیر می شود.

معاون سابق هنری وزارت ارشاد بیان کرد: وزرت ارشاد نسبت به آینده این دانشجویان احساس وظیفه می کند و اشتغال آنها در اصلی ترین حوزه توجه است ما به دنبال این هستیم که این هنر آموزان به خود اشتغالی مشغول شوند.

وی خاطرنشان کرد: ما 97 مرکز داریم با 183 رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد. برای ما مهم است که وجه تمایز این هنرآموزان با دانشجویان هنری سایر دانشگاه های هنری نشان داده شود.

مشاور هنری وزیر ارشاد جشنواره آثار و تولیدات دانشجویی فرهنگ و هنر را برای انگیزه دادن به دانشجویان دانست و گفت: دانش آموختگان این مراکز علمی باید بدانند که خود باید به دنبال کار باشند نه اینکه منتظر باشند که دیگران برای آنها کار تولید کنند و باید بدانند آن چیزی که می آموزند سرمایه کارهای آنها بعد از تحصیل است در حقیقت آموخته های هنری آنها سرمایه های آنها قلمداد می شود.

مدیر مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر با ذکر این مطلب که این جشنواره اولین دوره برگزاری خود را پشت سر می گذارد بیان کرد: استقبال خوبی از جشنواره شده به خصوص دانشجویانی که آثاری برای فروش دارند از این جشنواره به خوبی استقبال کردند آنچه که امکان فروش دارد در اولویت است. در این جشنواره به دنبال این هستیم که توان تخصصی دانشجویانمان را در عرصه ارزه ی آثار بسنجیم.

وی تصریح کرد: این جشنواره دو مأموریت دارد اول اینکه تولیدات دانشجویان اعم از صنایع دستی، تابلوهای نقاشی و فعالیت‌های در عرصه مد و لباس عرضه شود و دوم اینکه توان دانشجویانی که چیز ملموسی برای عرضه ندارند مانند دانشجویان فعال در مدیریت کاریابی یا مدیریت روابط عمومی و یا نیز مدیریت تبلیغات بتوانند خود را سنجیده و ارائه کنند.

این فعال فرهنگی به بخش رقابتی جشنواره اشاره کرد و گفت: در بخش رقابتی به جشنواره آثار دانشجویان در رشته های عکس، سینما، گرافیک، نقاشی، گریم، مدل و لباس و موسیقی داوری خواهد شد و به برگزیدگان جوایزی اهدا می شود.

وی خواستار فراهم آمدن بستری برای توجه بیشتر مخاطبان به این موضوع که در آموزشگاه‌های ما یک مهارت دقیق ذیل یک رشته انجام می‌شود، شد.

شاه آبادی در مورد چگونگی این جشنواره توضیح داد: 141 غرفه در این نمایشگاه دایر شده است که در روز شنبه هفته آینده با حضور وزیر ارشاد افتتاح خواهد شد و امیدواریم این جشنواره صحنه عرضه خوب آثار دانشجویان و نیز صحنه معرفی خوب مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر به جامعه شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درمورد چگونگی حضور ادبیات در این جشنواره توضیح داد: چند روز پیش ما اسماعیل آذر را به عنوان رئیس دپارتمان ادبیات موسسه منصوب کردیم که در این جشنواره ایشان یک نشست با عنوان رابطه «ادبیات و اقتصاد» برگزار خواهد کرد.

در ادامه علی فرزانه دبیر علمی جشنواره بیان کرد: در بخش رقابتی آثار دانشجویی را داوری خواهیم کرد که این آثار در یکی از رشته های گرافیک، معماری، نقاشی، موسیقی، مد و لباس، گریم، مقالات و کتب دانشگاهی و نیز نمایش‌نامه باشد.

وی درمورد هیأت داوران این بخش رقابتی توضیح داد: سعید ثابت(موسیقی) فریدون کسرایی(معماری)، مرتضی گودرزی‌دیباج (نقاشی)، بهرام کلهرنیا(گرافیک و پژوهش) فخر الدین فخرالدینی (عکاسی) قربانعلی پور امیدیان (کتب و منقالات) و حسن دولت‌آبادی(نمایشنامه نویسی) داورهای جشنواره هستند.

عبادرضا اسلامی سخنران پایانی این نشست بود که گفت: برخی روزهای جشنواره به برخی استان ها اختصاص دارد و استان های لرستان، هرمزگان، کردستان، بوشهر ، ایلام و آذربایجان غربی هر یک در یک روز محصولات بومی خود را به نمایش می‌گذارند.