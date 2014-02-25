15 هزارفرم نظرسنجي بين مسافرين نوروزي همدان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحيد سخائيان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای طرح تکریم مسافران و آگاهی از نظرات آن‌ها از روند ارائه خدمات در طول سفر و به منظور ارزیابی میزان رضایتمندی آنان از عملکرد شرکت‌های مسافربری و ناوگان‌های تحت پوشش در نوروز 93 ، 15هزار فرم نظرسنجی در بین مسافران در پایانه‌های مسافربري استان توزیع می‌شود و به تكميل كنندگان فرم ها به قيد قرعه جوايزي نيز تعلق خواهد گرفت.

سخائيان هدف از اين طرح را سنجش عملكرد شركتها وميزان رضايت مندي مسافران نوروزي از خدمات ارائه شده دانست و اظهارداشت: اطلاع از عملكرد شركتهاي مسافربري و ناوگان تحت پوشش آنها از ديدگاه مسافر در افزايش كيفي خدمات و بهبود مستمر وضعيت جابجايي مسافرين با ناوگان عمومي تاثير بسزايي دارد.

وي با اشاره به نمونه سئوالات فرم نظرسنجی گفت: در این فرم تمام موارد مد نظر مسافران از جمله عملکرد راننده، حرکت به موقع وسایل نقلیه، مطلوبیت خدمات حین سفر، وضعیت وسیله نقلیه، توقف برای فریضه نماز، نحوه پذیرایی و توقف برای صرف غذا، نحوه رانندگی و سرعت وسیله نقلیه نیز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در راستای دریافت نظرات مسافرين نوروزي در مورد نحوه و مطلوبیت ارائه خدمات حمل و نقل جاده‌ای توزیع فرم نظرسنجی مسافران از 25 اسفندماه 92 در پایانه‌های مسافربری استان همدان همزمان با اجراي طرح نوروزي آغاز وتاپايان طرح يعني 15فروردين ماه 93 ادامه خواهد داشت.

وحيد سخائيان بيان داشت : فرمهاي نظر سنجي توسط پرسنل ادارات كل مستقر در پايانه هاي مسافربري مبداْ بين مسافرين منتخب توزيع مي شود و پس از تكميل توسط مسافران در پايان سفر داخل صندوق پستي انداخته و يا به نمايندگي مستقر در پايانه شهر مقصد تحويل داده خواهد شد .

سخائيان به مشخصات فرم ها اشاره كرد و گفت : فرم نظر سنجي داراي كد شناسايي و11 بند مربوط به نظرات مسافرين مي باشد ودر ذيل فرم نيز مشخصات شهر مبداء و مقصد مسافر، نام شركت حمل ونقل، زمان شروع و پايان سفر، جنسيت، سطح تحصيلات و هدف از سفر و متوسط تعداد سفر در سال مشخص شده است.