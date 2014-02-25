توجیه معاون سازمان تامین اجتماعی برای گرفتن اعتبارات بیمه ای

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد علی همتی در چهارمین کنفرانس علمی سلامت روان با محوریت "چالشهای سلامت روان و غفلت همگانی" که روز سه شنبه در محل انستیتو روانپزشکی تهران برگزار شد، با بیان اینکه در صورت تامین اعتبار جدید، این اعتبار در حوزه سلامت باید از طریق سازمانهای بیمه‌گر توزیع شود، افزود: احتمال اینکه این اعتبار از طریق سازما‌ن‌های بیمه‌گر به دست مردم برسد، بیشتر است. هر چند که ما تنها با این موضوع مخالفیم که صرفا تمامی اعتبار به وزارت بهداشت اختصاص یابد.

وی در پاسخ به تقبل تحت پوشش قرار دادن بستری بیماران روانی توسط بیمه تکمیلی، گفت: این موضوع به ساختار بیمه مرکزی ایران برمی‌گردد و باید از کانال مورد نظر حل شود.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی همچنین به دو مصوبه قانونی در مورد بیماران روانی و ارائه خدمات به آنها اشاره و خاطر نشان کرد: تعریف بیمار حاد و مزمن و پوشش 56 روزه طول مدت ارائه خدمات درمانی توسط سازما‌ن‌های بیمه‌گر از جمله مسائلی است که باید مد نظر قرار گرفته شود، چرا که سازمان تامین اجتماعی تنها یک سازمان بیمه‌گر ارائه‌کننده خدمات حمایتی است.

همتی در پاسخ به انتقاد حاضرین در همایش نسبت به رفع پوشش بیمه‌ای سازمانهای بیمه‌گر و شانه خالی کردن آنها از تحت پوشش قرار دادن خدمات ارائه شده به بیماران روانی، گفت: ساز و کار اجرایی شدن یک فعالیت بیمه‌ای در حوزه وظایف شورای عالی بیمه است و علاوه بر این شورا، مجلس شورای اسلامی، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت تاثیرگذارند، بنابراین موضوع مورد اشاره، مسئله‌ای چند وجهی است.

وی افزود: علت تاثیر کم روانپزشکان در سیاست‌گذاری، نداشتن کرسی تصمیم‌گیری توسط آنها در سیاست‌گذاری‌های انجام شده است.

به گفته معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، نگرش دولت به سلامت دچار رویکرد جدید شده و اولین باری است که نظام سلامت به عنوان اولویت اول یا دوم در کشور مطرح می‌شود که این موضوع مسئله‌ای نویدبخش برای بهبود شرایط موجود است.