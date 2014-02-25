به گزارش خبرگزاری مهر، سید صادق اوالی با بیان این مطلب افزود : با توجه به اینکه سازمان رفاه،خدمات ومشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران به عنوان تنها متولی گردشگری پایتخت معرفی شده است و همچنین در راستای ماموریت‌های این سازمان مبنی بر فراهم کردن ساختار مشارکت‌های اجتماعی برای سمن‌ها، برآن شدیم که ازاین ظرفیت بالقوه مردمی برای توسعه گردشگری پایتخت درهمه زمان‎ها بویژه ایام نوروز بهره‌مند شویم.

وی ادامه‌داد: به همین منظور از 40 سازمان مردم نهاد فعال و تخصصی در حوزه گردشگری دعوت کردیم که در نشست هم‌اندیشی با مدیران گردشگری این سازمان که به میزبانی منطقه 7 برگزار می‎شود حضور یابند تا انشالله با رفع چالش‌هاو موانع،خروجی قابل استفاده‌ای برای مشارکت سمن‌های گردشگری در سال 93 داشته باشیم.

اوالی تصریح کرد: هدف از برگزاری این نشست‌های تخصصی با سمن‌ها در همه حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های سازمان رفاه، ایجاد شرایط مناسب همکاری برای برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌ها،رصد مشکلات این حوزه های تخصصی،تکمیل بانک اطلاعاتی و... است.