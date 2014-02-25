طرح های نیمه کاره مسکن مهر مازندران تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر علی نبیان ظهر سه شنبه در جلسه مسکن مهر استان با عنوان اینکه همه پروزه های مسکن مهر تجویل مالکان می شود، اظهار داشت: برای تسریع در تکمیل طرح ها باید تصممیات لازم اتخاذ شود.

وی مسکن مهر میارکلای ساری، بهشهر و تعاونی 6 رامسر را از جمله طرح های بزرگ مسکن مهر بیان کرد و گفت: همه دستگاهای اجرایی برای تکمیل احداث طرح ها نقش موثری داشته باشند.

معاون استاندار مازندران، افزود: متقاضیان مسکن مهر مطمئن باشند که همه طرح های مسکن مهر تکمیل و تحویل می شود.

نبیان در حاشیه این جلسه با گرامیداشت به طرح تشکیل سازمان پسماند استان اشاره کرد و گفت: این طرح در مراحل نهایی کار قرار دارد و امیدواریم بزودی تشکیل شود.

وی افزود: پروژه های نیروگاه زباله سوز نوشهر و ساری نیز در دستور کار قرار دارند و پروژه کمپوست بهشهر سال آتی بهره برداری می شود.



