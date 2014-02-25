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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۴۴

نبیان:

طرح های نیمه کاره مسکن مهر مازندران تکمیل می شود

طرح های نیمه کاره مسکن مهر مازندران تکمیل می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار مازندران با اشاره به وجود مشکلات در برخی پروژه های مسکن مهر استان، لر لزوم تکمیل طرح های نیمه تمام تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر علی نبیان ظهر سه شنبه در جلسه مسکن مهر استان با عنوان اینکه همه پروزه های مسکن مهر تجویل مالکان می شود، اظهار داشت: برای تسریع در تکمیل طرح ها باید تصممیات لازم اتخاذ شود.

وی مسکن مهر میارکلای ساری، بهشهر و تعاونی 6 رامسر را از جمله طرح های بزرگ مسکن مهر بیان کرد و گفت: همه دستگاهای اجرایی برای تکمیل احداث طرح ها نقش موثری داشته باشند.

معاون استاندار مازندران، افزود: متقاضیان مسکن مهر مطمئن باشند که همه طرح های مسکن مهر تکمیل و تحویل می شود.

نبیان در حاشیه این جلسه با گرامیداشت به طرح تشکیل سازمان پسماند استان اشاره کرد و گفت: این طرح در مراحل نهایی کار قرار دارد و امیدواریم بزودی تشکیل شود.

وی افزود: پروژه های نیروگاه زباله سوز نوشهر و ساری نیز در دستور کار قرار دارند و پروژه کمپوست بهشهر سال آتی بهره برداری می شود.

 

کد مطلب 2244046

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