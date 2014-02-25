سرقت 20 میلیون ريالي صوري در کرمانشاه لو رفت

سرهنگ اسداله زحمتکش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پي وصول يك فقره مرجوعه قضايي از دادسراي عمومي و انقلاب مبني بر برداشت غير مجاز از حساب شاکي، موضوع در دستور كار مأمورين پليس فتا قرار گرفت.

وي گفت: شاکي در شکوائيه خود بيان داشت که مبلغ 20 ميليون ريال از پدرش بابت شهريه دانشگاه دريافت که مبلغ فوق توسط اشخاص ناشناسي سرقت شده است.

زحمتکش یادآور شد: در ادامه تحقيقات و بررسي هاي فني و اطلاعاتي ،شخصي که پس از مراحل مختلف وجه به حسابش واريز شده بود دستگير و اعتراف کرد از دوستان شاکي بوده و او با تباني و برنامه ريزي و نقشه قبلي وجه را به حساب اش منتقل کرده است.

وی خاطرنشان کرد: شاکي به عنوان متهم وبه دستور مقام قضايي دستگير به جرم خود اعتراف و بيان داشت هرگز فکر نمي کردم با نقشه پيچيده و دقيقي که کشيده بودم شناسايي و دستگير شوم ، قصد داشتم با فريب پدرم مجدداً از او هزينه شهريه را گرفته و مبلغ سرقتي را در جايي ديگر خرج کنم.

زحمتکش در پایان، گفت: متهم با تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضايي گرديد.