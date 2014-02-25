  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۳۵

سرهنگ زحمتکش خبر داد:

سرقت 20 میلیون ريالي صوري در کرمانشاه لو رفت

سرقت 20 میلیون ريالي صوري در کرمانشاه لو رفت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه، از دستگیری فردي كه با طرح شکايت مبني بر اينکه از طريق اينترنت مبلغ 20 میلیون ریال به صورت غیرمجاز از حسابش برداشت شده است خبر داد.

سرهنگ اسداله زحمتکش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پي وصول يك فقره مرجوعه قضايي از دادسراي عمومي و انقلاب مبني بر برداشت غير مجاز از حساب شاکي، موضوع در دستور كار مأمورين پليس فتا قرار گرفت.

وي گفت: شاکي در شکوائيه خود بيان داشت که مبلغ 20 ميليون ريال از پدرش بابت شهريه دانشگاه دريافت که مبلغ فوق توسط اشخاص ناشناسي سرقت شده است.

زحمتکش یادآور شد: در ادامه تحقيقات و بررسي هاي فني و اطلاعاتي ،شخصي که پس از مراحل مختلف  وجه به حسابش واريز شده بود دستگير  و اعتراف کرد از دوستان شاکي بوده و او با تباني و برنامه ريزي و نقشه قبلي وجه را به حساب اش منتقل کرده است.

وی خاطرنشان کرد: شاکي  به عنوان متهم وبه دستور مقام قضايي دستگير  به جرم خود اعتراف و بيان داشت هرگز فکر نمي کردم با نقشه پيچيده و دقيقي که کشيده بودم شناسايي و دستگير شوم ، قصد داشتم با فريب پدرم مجدداً از او هزينه شهريه را گرفته و مبلغ سرقتي را در جايي ديگر خرج کنم.

زحمتکش در پایان، گفت: متهم با تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضايي گرديد.

کد مطلب 2244048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها