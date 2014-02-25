ارتقای 23 پله ای جایگاه شورای فنی در کهگیلویه و بویراحمد/ تذکر به 15پیمانکار و 10 ناظر

سید حسین کاظمی به خبرنگار مهر گفت: رتبه شورای فنی این استان در سال 89، در جایگاه31 کشور بوده که در سال جاری این شورا در رتبه هشتم کشور قرار گرفت.
کاظمی بیان کرد: این رتبه براساس عملکرد شورای فنی شامل کمیته نظارت، کنترل کیفیت مصالح ساختمانی، کمیته پیمان و اجرای کار و آموزش بدست آمده است.
وی اظهار داشت: شورای فنی استان در شاخص نظارت رتبه 10، در شاخص پیمان رتبه شش و در بررسی و پاسخگویی رتبه چهار را کسب کرده است.
وی به برگزاری منظم شورای فنی به صورت ماهانه و بازدیدهای مستمر از پروژه ها اشاره کرد و بیان داشت: در چهار ماه اخیر از 900 پروژه در استان بازدید به عمل آمده است.
کاظمی بیان داشت: این بازدیدها در شهرستانهای بهمئی، باشت،گچساران، بویراحمد، کهگیلویه و چرام صورت گرفته است.
وی افزود: طی این بازدیدها برخی پروژه های مشکل دارد متوقف و اعتبار آنها توقیف شده است.
مدیرکل دفتر فنی استان اظهار داشت: یکی پروژه هم به دلیل عدم رعایت اصول فنی تخریب شده است.
وی بیان داشت: همچنین یک پیمانکار تعلیق و به 15 پیمانکار تذکر داد شد و سه پیمانکار تشویق شدند.
کاظمی ادامه داد: 10ناظر و 100کارفرما نیز تذکر دریافت کرده و سه کار فرما تشویق شده اند.
نظر شما