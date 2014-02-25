ثبت شرکتها به صورت الکترونیکی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن بکاییان ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان،سازمان ثبت اسناد و املاک را یک سازمان حاکمیتی یاد کردوافزود: سالانه اقشار مختلفی از مردم در حوزه های مختلف اعم از نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول ، ازدواج و طلاق به این سازمان مراجعه می کنند.



وی اظهار داشت: به استناد برنامه پنجم توسعه این سازمان مکلف به اجرای برنامه سیستم ثبت آنی بوده و ثبت مکانیزه معاملات رسمی از شش ماه اخیر شروع شده است.



معاون اموراملاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت : اگر این سازمان کار ثبت و صدور اسناد مالکیت را با دقت انجام دهد بسیاری از پرونده های حقوقی کم شده و تجمیع پرونده ها در سیستم قضایی کم می شود.



بکابیان، در ادامه افزود: تعامل و حمایت دستگاههای مختلف لازمه پیشبرد اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک درراستای الکترونیکی کردن آرشیو است.



وی تصریح کرد: سابقه فعالیت ثبتی در ایران به 100 سال می رسد که در این راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با 90 سال سابقه نقش قابل توجهی در پیشبرد اهداف و برنامه های کوتاه و بلند مدت کشور داشته است.



معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآورشد: این سازمان از چهار سال اخیر گام های مثبتی درراستای برون رفت از سیستم سنتی به سمت سیستم نوین برداشته است و در سال آینده اهتمام ویژه بر این امر خواهد داشت.