ثبت شرکتها به صورت الکترونیکی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن بکاییان ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان،سازمان ثبت اسناد و املاک را یک سازمان حاکمیتی یاد کردوافزود: سالانه اقشار مختلفی از مردم در حوزه های مختلف اعم از نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول ، ازدواج و طلاق به این سازمان مراجعه می کنند.
وی اظهار داشت: به استناد برنامه پنجم توسعه این سازمان مکلف به اجرای برنامه سیستم ثبت آنی بوده و ثبت مکانیزه معاملات رسمی از شش ماه اخیر شروع شده است.
معاون اموراملاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت : اگر این سازمان کار ثبت و صدور اسناد مالکیت را با دقت انجام دهد بسیاری از پرونده های حقوقی کم شده و تجمیع پرونده ها در سیستم قضایی کم می شود.
بکابیان، در ادامه افزود: تعامل و حمایت دستگاههای مختلف لازمه پیشبرد اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک درراستای الکترونیکی کردن آرشیو است.
وی تصریح کرد: سابقه فعالیت ثبتی در ایران به 100 سال می رسد که در این راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با 90 سال سابقه نقش قابل توجهی در پیشبرد اهداف و برنامه های کوتاه و بلند مدت کشور داشته است.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآورشد: این سازمان از چهار سال اخیر گام های مثبتی درراستای برون رفت از سیستم سنتی به سمت سیستم نوین برداشته است و در سال آینده اهتمام ویژه بر این امر خواهد داشت.
زنجان - خبرگزاری مهر: معاون اموراملاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: عملیاتی کردن ثبت شرکت ها به صورت الکترونیکی از اولویت های مهم این سازمان در سال آینده است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن بکاییان ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان،سازمان ثبت اسناد و املاک را یک سازمان حاکمیتی یاد کردوافزود: سالانه اقشار مختلفی از مردم در حوزه های مختلف اعم از نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول ، ازدواج و طلاق به این سازمان مراجعه می کنند.
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