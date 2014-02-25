به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامهای به علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد: پیرو نامه شماره 798/ م مورخ 92.5.30 به استحضار میرساند: به رغم گذشت قریب به 5 سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سایر دستگاهها و فرارسیدن ایام پایانی سال، نحوه اجرای فصل دهم قانون مذکور در بانکهای دولتی، کماکان ابلاغ نشده که این امر- همان گونه که قبلا نیر اشاره شد- بانکهای مذکور را با مخاطرات جدی ناشی از خروج پرسنل کلیدی و مجرب و افزایش تخلفات اداری آنان و کارکنان را با مشکلات حاد معیشتی و مواجه نموده است.
بر همین اساس و با عنایت به ضرورت رسیدگی به حقوق و مزایای پرسنل خدوم بانکهای دولتی در فضای رقابتی شبکه بانکی، استدعا دارد، موضوع تصویب آییننامه پیشنهادی برای تطبیق وضعیت کارکنان بانکها با قانون مذکور، از سوی آن مقام نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
ابراهیم حکیم فعال دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها همچنین در نامهای به محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همین موضوع را پیرو نامه شماره 800/م مورخ 92.6.17 مطرح کرده بود.
نظر شما