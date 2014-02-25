مراجعه ی یک سوم جمعیت گلستان به دستگاه قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاضلیان بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری و دادستان رامیان با بیان این که سالانه 300 هزار پرونده در دادسراها و دادگستری های استان ثبت می شود گفت : با حذف پرونده های تکراری ، قضات ما سالانه کار رسیدگی به 200 هزار فقره پرونده را انجام می دهند.

فاضلیان افزود : اگر در هر پرونده سه نفر را به عنوان اصحاب دعوی در نظر بگیریم سالانه 600 هزار گلستانی به نوعی با دادگستری در ارتباط اند که این حجم بالای مراجعین ، کار در محاکم را برای قضات و کارکنان ما سخت کرده است.

این مقام ارشد قضایی، ضعف معنوی ، فقر اقتصادی و فرهنگی را سه عامل مهم ارتکاب جرم و ناهنجاری های اخلاقی در جامعه برشمرد و گفت: تقویت باورهای دینی و فراهم کردن بسترهای سرمایه گذاری و تولید و اشتغالزایی علاوه بر کاهش جرم و ایجاد جامعه ی ایمن و سالم از ورود پرونده به محاکم نیز می کاهد.

احمد فاضلیان در ادامه سخنان خود با اشاره سخنان مقام معظم رهبری درباره ی اقتصاد مقاومتی ، قطع وابستگی به نفت و استفاده از ظرفیت های داخلی برای تولید و شکوفایی اقتصاد را از مبانی این اقتصاد برشمرد و گفت : کشور ما سرشار از منابع خدادادی است که می توان با اتکا به جوانان با استعداد ، زمینه ی رشد ، توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کنیم.

وی افزود:در این راستا کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان در چند سال اخیر با اقداماتی که انجام داده است توانسته گره های کور زیادی را در بخش اقتصادی و تولیدی استان باز کند.

احمد فاضلیان با بیان این که استفاده از ظرفیت های مردمی برای کاهش ورودی پرونده به دادگستری ها از دیگر راهکارهای کاهش ورودی پرونده به محاکم است از راه اندازی مرکز داوری تا دو هفته ی آینده در استان خبر داد و پیش بینی کرد : با راه اندازی این مرکز 50 درصد پرونده های حقوقی به سمت این کانون هدایت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییرهای مدیریتی اعمال شده در حوزه های قضایی استان ، گردش مدیریت را یک ضرورت برشمرد و گفت : به منظور پویایی در حوزه های قضایی از مدیران جوان و توانمند استفاده می کنیم .

وی با بیان این که موقعیت ها و منصب ها عرصه ی آزمایش برای همه ی ماست به رئیس دادگستری و دادستان جدید شهرستان رامیان توصیه کرد : در همه حال خداوند را شاهد و ناظر احوال خود بدانند و از این فرصت برای خدمت به مردم، نهایت استفاده را ببرند.

وی با بیان این که مهم ترین رسالت ما در دستگاه قضایی تلاش برای کشف حقیقت است گفت : از آن جا که اشتباه قاضی غیرقابل جبران است قضات ما حق اشتباه ندارند و باید همه ی تلاش خود را برای احقاق حقوق مردم به کار گیرند.

وی فعال تر شدن شورای پیشگیری شهرستان و منسجم شدن برنامه ریزی ها را اولویت های کاری شهرستان رامیان عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری گلستان در پایان سخنان خود، حکم عباس آریان پور رئیس دادگستری جدید رامیان و جعفر ابراهیمی نیا روشن دادستان این شهرستان را که از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده است به آنان ابلاغ کرد.

پیش از این کوروش امامی راد و محمدرضا اسلامیان به ترتیب ریاست دادگستری و دادستانی شهرستان رامیان را بر عهده داشتند.