اعتراض سازمان نظام پزشکی به کاهش سهمیه طرح ترافیک پزشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید ساعی معاون رفاهی سازمان ضمن اعلام این خبر گفت: به دنبال کاهش 10 درصدی سهمیه آرم طرح ترافیک توسط شهرداری در سال گذشته، امسال نیز از سهیمه‌ همه ارگانها و نهادها 33 درصد کم شده است. در پی اعلام این موضوع از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، بلافاصله از طرف رئیس کل سازمان نظام پزشکی مکاتبه‌ای با شهرداری در خصوص اثرات و تبعات ناشی از این کاهش برای جامعه‌ پزشکی و سلامت مردم انجام شد. همچنین در ملاقات حضوری رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با شهردار تهران نیز موضوع کاهش سهمیه‌ها مطرح و قرار شد از طریق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران پیگیری شود.

وی افزود: توصیه از طریق وزیر بهداشت و معاونت اجرایی رئیس جمهوری نیز از جمله اقداماتی بود که در این زمینه انجام گرفت اما تا این تاریخ هنوز به نتیجه نرسیده است.

ساعی با بیان اینکه شهرداری علت کاهش سهمیه آرم را مصوبه شورای عالی ترافیک برای کاهش آلودگی هوای تهران اعلام کرده، اظهار داشت: پیگیریها همچنان ادامه دارد زیرا سازمان نظام پزشکی ارائه خدمات درمانی به هموطنان توسط اعضای خود را امری واجب و حیاتی میداند که این مهم بدون فراهم نمودن ابزار لازم برای کمک‌رسانی هر چه سریعتر به بیماران در کلانشهری همچون شهر تهران میسر نمی‌گردد از این رو در حال رایزنی با نیروی انتظامی هستیم تا در صورت امکان حداقل مشکل زوج و فرد را حل نماییم.

معاون رفاهی سازمان نظام پزشکی اذعان داشت: به هر حال در صورت عدم حصول نتیجه مناسب با توجه به اینکه تعداد ثبت نام شدگان امسال 9753 نفر بوده و سهیمه اعلامی به سازمان 3697 سهمیه است، مجبور به اولویت‌بندی بر اساس سه معیار خواهیم بود.

وی گفت: همکاران ساکن در محدوده طرح نسبت به شاغلان در این محدوده اولویت دارند، همکاران با فعالیت هر روزه در محدوده طرح اولویت بیشتری نسبت به همکاران با تعداد روزهای کمتر دارند و رشته های با حساسیت بیشتر مانند جراحی و... نسبت به دیگر رشته ها در اولویت هستند.