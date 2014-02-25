پاسخ راهداری به خبر «تداوم مرگ در تصادفات رانندگی کردستان»

به گزارش خبرنگار مهر متن این جوابیه به شرح زیر است:

با سلام و احترام

پیرو درج مطلبی تحت عنوان «تداوم مرگ و میر در تصادفات رانندگی کردستان- توسعه جاده های استان در شعار» مورخه 7/11/92 در آن خبرگزاری، خواهشمند است دستور فرمایید جهت تنویر افکار عمومی نسبت به درجه پاسخ این سازمان اقدام لازم صورت گیرد.

در گزارش مزبور بحث ارتقای جاده ها از دو خطه به چهار خطه، لازمه ایمن سازی فرض شده است. در صورتی که هر جاده 4 خطه (به صرف تعداد بیشتر خطوط عبور) تضمین کننده ایمنی تردد محسوب نشده و عوامل متعددی همچون فرهنگ رانندگی، ریسک پذیری رانندگان، ایمنی خودرو و نحوه اعمال قوانین توسط پلیس همگی جزء عوامل و زنجیره شکل گیری حوادث جاده ای محسوب می شوند.

در حال حاضر بعضی از محورهای استان از نظر عملکرد در رده ترانزیت و شریانی قرار دارند به وسیله علایم راهنمایی و رانندگی، اطلاعات ضروری به رانندگان ارایه شده است. عدم توجه به علایم منصوبه و ریسک پذیری رانندگان، باعث می شود که بعضاً تصادفاتی در سطح جاده های استان اتفاق بیافتد که در کوتاه مدت صرفاً با فرهنگسازی توسط رسانه های جمعی و کنترل مضاعف جاده ها امکان پذیر است.