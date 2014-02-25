دوره آموزشی اخلاق و احکام کسب و کار ویژه اصناف قرچک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهردوره آموزشی اخلاق و احکام کسب و کار ویژه اصناف شهرستان قرچک صبح امروز با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی و مسئولان واحدهای صنفی منطقه در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک در این مراسم هدف از برگزاری این دوره آموزشی را نهادینه کردن احکام و اخلاق اسلامی در رویه اجرای عقود و قراردادها و داد و ستدهای جامعه بر اساس شرع مقدس اسلام، آگاهی بخشی در حوزه نحوه معاملات و کسب روزی حلال در راستای ترویج آموزه های دینی متناسب با صنوف بیان کرد.



حجت الاسلام حسن منتظری با اشاره به اینکه قرچک منطقه ای مذهبی است و اصناف آن به خوبی با احکام اسلام در حوزه فعالیت خویش آشنایی دارند و خود را ملزم به رعایت آنها می دانند، افزود: این دوره در راستای ارتقای معلومات دینی و اجتماعی صنوف مختلف برگزار شده که امید است مفید واقع شود.



حجت الاسلام غلامی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین نیز که سخنران این دوره آموزشی بود، با اشاره به خصوصیات کاسب خوب، بر رعایت اخلاق و احکام اسلامی در کسب و کار، توکل بر خدا و انصاف در معامله تأکید کرد.



گفتنی است در این دوره آموزشی 100 تن از خواهران و برادران مسئول واحدهای صنفی سطح شهرستان قرچک شرکت نموده و با اصول اخلاقی و احکام ویژه کسب و کار آشنا شدند.



