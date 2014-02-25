حماسه مردم شیرگاه فصلی درخشان در تاریخ ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله نورالله طبرسی و ربیع فلاح جلودار آمده است: حماسه ماندگار مردم مومن و انقلابي شيرگاه در هفتم اسفند سال 1360 ، كه با شجاعت در برابر دژخيمان منافق ايستادند و با تقديم جان خود در طبق اخلاص و ايثار از گوهر انقلاب اسلامي صيانت نمودند و فصلي درخشان ديگري به صفحات زرين تاريخ مقاومت مردم ايران اسلامي افزودند، هرگز از صحيفه يادها و خاطره هاي جاودان دلدادگي به انقلاب، اسلام و امام عاشقان، خميني كبير (ره) زدوده نخواهد شد.

ملت غيور شيرگاه كه تكبير گويان و گوش به فرمان رهبر كبير انقلاب اسلامي، سنگر به سنگر با غرور و سربلندي از آرمان هاي امام راحل دفاع كردند، سنگري ستبر در برابر موج بدخواهي دشمنان ايجاد نمودند تا دشمن منافق نتواند پس از ناكامي در غائله آمل در ششم بهمن همان سال، نقشه هاي شوم خود را در در خاك غيور مردان ولايي مازندران و در خطه سواد كوه دنبال نمايد. واقعه هفتم اسفند شيرگاه، نمادي از عزم و اراده ملت غيور ايران در پاسداري از سنگرهاي انقلاب اسلامي است و بايد در تقويم استان و كشور ثبت گردد.

بايسته است؛ برگزار كنندگان اين مراسم با تدارك برنامه هاي فرهنگي و تبيين اين حماسه مردمي، نسل جوان را با ابعاد اين واقعه دوران ساز آشنا نمايند.

اینجانبان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ده هزار و چهارصد شهيد سرافراز مازندران بوي‍ژه شهدای گرانقدر حماسه هفتم اسفند سال 1360 شیرگاه، شهیدان والامقام خسرو داودیان و قربانعلی دوستعلی زاده و همه حماسه آفرينان و جان بركفان آن رويداد بزرگ و به ياد ماندني، رجاء واثق داریم مردم مومن و ولایی مازندران، بویژه مردم شهید پرور سوادکوه و شهر شیرگاه، چونان هميشه با اقتدا به شهيدان والامقام اين ديار علويان با تبعیت محض از منویات رهبرمعظم انقلاب " مد ظله العالي "، تا پاي جان در مسیر انقلاب اسلامی پایدار خواهند ماند و از سنگر ها و آرمان هاي انقلاب دفاع خواهند نمود.