۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۰۷

طرح تفصيلي شهر مهاباد تصویب شد/قوانین و ضوابط شهرسازی رعایت شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: طرح تفصيلي شهر مهاباد در جلسه كميسيون ماده 5 با حضور استاندار آذربايجان غربي، معاون امور عمراني، مديركل دفتر فني استانداري و مديركل راه و شهرسازي به تصويب رسيد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت ظعر سه شنبه در جلسه کمیسیون ماده 5 آذربایجان غربی ضمن تاکید بر اینکه رشد و توسعه شهرها بايد متناسب با اصول و ضوابط شهرسازي و همچنين با توجه به طرح هاي جامع و تفصيلي اجرا شود، گفت: شهرداري و شوراهاي اسلامي باید در نهادينه کردن رعايت قوانين و ضوابط شهرسازي در ساخت و ساز مساكن بخصوص در بحث بلندمرتبه سازي تلاش ها و تدابير لازم را بكار گيرند.

استاندار آذربايجان غربي با تاكيد بر لزوم حفظ فضاهاي سبز، اراضي كشاورزي و باغات در شهرها، با اشاره به اینکه قصد و اراده شوراهاي اسلامي و شهرداري ها بايد بر حفظ و عدم تغيير كاربري فضاهاي سبز و باغات در شهرها استوار باشد، ادامه داد: جلوگيري از تفكيك هاي غيرمجاز اراضي در شهرها از ديگر مواردي است كه بايد در دستور كار شهرداري ها قرار گيرد.

در ادامه اين جلسه طرح افزايش تراكم ساختماني در شهر مياندوآب نيز توسط مهندس مشاور طرح، شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر مياندوآب ارائه شد كه با موافقت اعضاء مورد تصويب قرار گرفت.

 

 

