انتقاد شهردار تهران از نحوه اجرای طرح زوج و فرد/ ساخت 30 کیلومتر مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف روز سه شنبه در مراسم افتتاحیه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک افزود: آمارها نشان می دهد، تهران در سال بین 140 تا 150 روز هوای سالم دارد.

وی با اشاره به اینکه تعداد روزهایی که این کلانشهر هوای پاک دارد به تعداد انگشتان دست نیز نمی رسد، خاطرنشان ساخت: با اطمینان می گویم، اگر در حوزه حمل و نقل عمومی تلاش کرده، برخی موضوعات را رعایت کنیم تا جایی که داشتن هوای پاک به صورت یک مطالبه عمومی از مسئولان در تمامی سطوح درخواست شود، طی یک دوره پنج ساله می توانیم، تعداد روزهایی را که هوای سالم داریم به 2 برابر میزان کنونی در سال افزایش دهیم.

قالیباف گفت: برای رهایی از چالش آلودگی هوا و آلودگی صوتی تهران، تصمیم گیری ها می بایست به گونه ای باشد که بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حمل و نقل همگی مورد توجه قرار گیرند.توجه به شاخص دسترسی و یکپارچگی در حمل و نقل عمومی از مواردی است که به کمک آن می توان بر مشکلات غلبه کرد.

شهردار تهران با اشاره به اینکه مشکل آلودگی هوا نیازمند فرهنگ سازی به کمک اقدامات ایجابی و سلبی است، یادآور شد: بدون شک اقدامات ایجابی باید بر اقدامات سلبی ارجح باشد.

وی با انتقاد از اینکه برخی اطلاعات از طریق رسانه ها به شکل صحیحی در اختیار مردم قرار نمی گیرد، گفت: در مواقعی که شهرداری تصمیم اجرای برخی طرحها را می گیرد مانند پروژه ای که در منطقه بازار برای ایجاد پیاده راه ایجاد شد، مقاومتهای زیادی از سوی گروههای سیاسی، اجتماعی و برخی رسانه ها انجام شد که در آنجا جا داشت، مهندسان و نخبگان حوزه ترافیک با طرح دیدگاههای خود در رسانه ها شهرداری را در جهت تبیین این اقدام یاری می کردند.

قالیباف ایجاد پیاده راه، انسان محور بودن شهر و نجات شهروندان از استیلای ماشین ها را جزو برنامه های شهرداری عنوان کرد و ادامه داد: با وجود مخالفت های ابتدایی برای ایجاد پیاده راه هم اینک این پروژه به عنوان یک مطالبه عمومی از سوی مردم تعقیب می شود.

وی با اشاره به اینکه هر گونه تصمیم ایجابی و سلبی پیش شرط توسعه حمل و نقل عمومی است، ادامه داد: این روش که شهروندان صبح می خواهند از منزل خارج شوند، متوجه طرح زوج و فرد از درب منزل شوند، تشویق شهروندان به قانون شکنی است که باید به این روند پایان داد.

شهردار تهران افزود: هم اینک طراحی، برنامه ریزی و ساخت 30 کیلومتر مترو برای شهر تهران به انجام رسیده و تمامی امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز آن فراهم است و تنها چالش موجود، کمبود اعتبار است که در صورت تامین، ساخت این خطوط شتاب می گیرد.