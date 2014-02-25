به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شاکری عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با انتقاد از ساخت و ساز در مقابل کهف الشهدا گفت: باید جلوی این ساخت و ساز گرفته شود.

وی ادامه داد: آذرماه امسال نیز در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه یک و خیابان ولنجک تذکر داده بودم اما هیچ تأثیری نداشت.

در ادامه این جلسه مرتضی طلایی نیز نسبت به عدم ساماندهی خانه ها در پایتخت انتقاد کرد و گفت: این خانه ها به پاتوق خلاف کاران بدل شده است.

وی از نماینده شهردار در شورا خواست به این موضوع رسیدگی کند.

در ادامه این جلسه علی صابری با تبریک روز وکلا از ریاست شورا درخواست کرد تفاهم نامه ای بین شورا و کانون وکلا بسته شود وکلا به صورت رایگان مردم را در دیدارهایی که با شهرداران دارند راهنمایی کرده و به حقوق قانونی خود آگاه سازند.