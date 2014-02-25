  1. دانشگاه و فناوری
۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۱۸

وزارت ارتباطات اعلام کرد:

هشدار به مشترکان تلفن همراه/ مراقب پیامک های سودجویانه باشید

هشدار به مشترکان تلفن همراه/ مراقب پیامک های سودجویانه باشید

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به دریافت برخی پیامکهای سودجویانه با مضمون قرعه کشی در زمینه "مسابقه 22 بهمن" به مشترکان موبایل هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی برخی از مشترکان تلفن همراه پیامک هایی مبنی بر "مشترک گرامی در راستای مسابقه 22 بهمن شما برنده جایزه نقدی شده اید " دریافت کرده اند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال اطلاعیه ای اعلام کرد که این پیامکها هیچ گونه ارتباطی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نداشته و ارسال چنین پیامک هایی تخلف آشکار است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: پیامک هایی که با مضمون قرعه کشی خوش حسابی به مشترکان ارسال شده با اهداف سودجویانه و فرصت طلبانه بوده و کلاهبرداری محض است.

این وزارتخانه به مشترکان تلفن همراه هشدار داد که تحت تاثیر چنین پیامک هایی هیچگونه اقدامی صورت ندهند.

کد مطلب 2244105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها