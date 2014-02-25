هشدار به مشترکان تلفن همراه/ مراقب پیامک های سودجویانه باشید

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی برخی از مشترکان تلفن همراه پیامک هایی مبنی بر "مشترک گرامی در راستای مسابقه 22 بهمن شما برنده جایزه نقدی شده اید " دریافت کرده اند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال اطلاعیه ای اعلام کرد که این پیامکها هیچ گونه ارتباطی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نداشته و ارسال چنین پیامک هایی تخلف آشکار است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: پیامک هایی که با مضمون قرعه کشی خوش حسابی به مشترکان ارسال شده با اهداف سودجویانه و فرصت طلبانه بوده و کلاهبرداری محض است.

این وزارتخانه به مشترکان تلفن همراه هشدار داد که تحت تاثیر چنین پیامک هایی هیچگونه اقدامی صورت ندهند.