پروازهای مسیر تهران – آبادان افزایش یافت

محمد رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اقدام با توجه به نزدیکی ایام نوروز و استقبال مردم منطقه از پروازهای مسیر یاد شده توسط شرکت هواپیمایی قشم صورت گرفته است.



وی با بیان اینکه پیش از این شرکت هواپیمایی قشم با انجام شش پرواز در هر هفته در مسیر تهران خدمات ارائه می کرد، افزود: در زمان حاضر تعداد این پروازها به هفت پرواز در هفته رسیده است.



رضایی اظهار کرد: هم اکنون شرکت هواپیمایی قشم با پرواز رفت و برگشت در تمام روزهای هفته در مسیر تهران – آبادان و به عکس به مسارفان خدمات ارائه می کند.



مدیر عامل فرودگاه آیت الله جمی آبادان تصریح کرد: با افزایش این پرواز، تعداد پروازهای هفتگی فرودگاه آبادان به رقم 84 پرواز رفت و برگشت رسید.



به گفته رضایی پروازهای فرودگاه آبادان توسط شرکتهای هواپیمائی نفت، ایران ایر تور، آسمان، کیش، قشم و ایران ایر انجام می شود.