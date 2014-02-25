کالاهای اساسی مورد نياز مردم برای پایان سال در کردستان تامین و ذخیره شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری ظهر امروز در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان که در سالن جلسات مرکز آموزش و پژوهش استانداری تشکیل شد، گفت: با تمیهداتی که از قبل در خصوص تامین و ذخیره سازی کالای اساسی برای ایام پایان سال در استان صورت گرفته خوشبختانه در این راستا مشکلی وجود ندارد.

وی بر عرضه به موقع و براساس نیاز و هم چنین نظارت بر توزیع کالاهای باکیفیت در ایام پایان سال تاکید کرد و بیان داشت: بازرسان باید بر میزان قیمت کالاها و کیفیت آنها کنترل و نظارت مطلوبی داشته باشند تا رضایت مردم جلب شود.

وی میزان قیمت پیشنهادی برای پرتقال و سیب شب عید را نسبت به سال گذشته بسیار زیاد خواند و اظهارداشت: اینکه سیب درختی از 1500 تومان سال گذشته به 3 هزار و 992 تومان برسد زیاد است و در این رابطه باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان تصریح کرد: استانداران و اتحادیه های باغداری استان های آذربایجان غربی و مازندران نمی توانند برای قیمت این میوه ها تعینن تکلیف کنند و مسئولان سازمان صنعت، معدن تجارت استان این امر را پیگیری کنند و میزان قیمت اعلام شده از سوی مسئولان این دو استان را ملاک تصمیم گیری قرار ندهند.

ازهاری ادامه داد: در صورتیکه این تصمیم مصوبه ستاد تنطیم بازار کشور هم هست باید ایرادات آن پیگیری و رفع شود.

وی در ارتباط با بحث نمایشگاه های مستقیم عرضه کالا گفت: بارها اعلام کردیم در خصوص برپایی نمایشگاه های بهاره و پاییزه باید کمترین جابه جایی جمعیت را داشته باشیم که متاسفانه نه سنوات گذشته و نه امسال توجهی به این مطلب نشده است.

غرفه های کالاهای بی کیفیت در نمایشگاه های عرضه کالا تعطیل می شوند

وی افزود: برپایی نمایشگاه عرضه کالا در محل نمایشگاه های بین المللی سنندج منجر به بار ترافیکی زیاد و ایجاد مشکلات فراوانی برای مردم می شود لذا بهتر بود نمایشگاه ها کوچک تری به صورت منطقه ای در سطح شهر برپا می شد.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان بر عرضه تنها کالاهای اساسی در این نمایشگاه ها تاکید کرد و افزود: از عرضه کالاهای غیرضروری برای شب عید و ایام نوروز در این نمایشگاه ها خودداری شود.

ازهاری عنوان کرد: کیفیت کالاهای عرضه شده در نمایشگاه از مباحث مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود چرا که غرفه های حاوی کالاهای بی کیفیت را حتما تعطیل خواهیم کرد.

وی بیان داشت: سال گذشته هر کدام از غرفه ها بر اساس میل و خواسته خود تخفیف می دادند که امسال سعی شود به صورت کلی درصدی به عنوان تخفیف به مردم اعلام شود.

وی در خصوص توزیع سبدکالای اساسی بین مردم استان هم گفت: از آنجا که هر کار بزرگ و وسیعی مشکلاتی هم در پی خواهد داشت لذا مرحله اول توزیع سبدکالا هم در کل کشور با توجه به نبود آمادگی لازم با مشکلاتی مواجه شد.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان ادامه داد: به مرور زمان این مشکلات بر طرف شد و هم اکنون این طرح به صورت آرام و بدون دغدغه در حال اجراست.

ازهاری در خصوص کمبود تخم مرغ در سبد کالای رایگان در استان اظهارداشت: با علم به اینکه در زمستان با افزایش مصرف و قیمت مواجه هستیم باید از قبل تمهیدات لازم صورت می گرفت.

وی عنوان کرد: استان همواره در زمینه تولید گوشت مرغ خودکفاست و حتی با تولید مازاد نیز روبه روست ولی در تولید تخم مرغ قادر به تامین نیاز استان نیست و باید از سایر استان ها اقدام به خرید کنیم.