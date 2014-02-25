1249 پایگاه جشن نیكوکاری در کردستان کمک های مردمی را جمع آوری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هیوا رحیمی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی دستگاه‌ های جشن نیکوکاری سنندج اظهار داشت: در سال جاری هزار و 208 پایگاه ثابت و 41 پایگاه سیار در میادین اصلی و ورود و خروجی شهرستان‌ ها کمک های مردم خیر استان كرستان را جمع آوری می کنند.

وی افزود: برگزاری جشن نیکو کاری در راستای توانمند سازی افراد کم درآمد و بی بضاعت در آستانه سال نو است.

معاون مشارکت ‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی کردستان بیان کرد: با حمایت های همه جانبه مردم دین مدار استان سال گذشته میزان کمک ‌های جمع ‌آوری شده جشن نیکو کاری بیش از پنج میلیارد و 205 میلیون ریال بوده است.

رحیمی یادآور شد: جمع آوری 740 میلیون تومان کمک های مردمی در سال جاری هدف گذاری کمیته امداد در سال جاری است و انتظار می رود با حمایت مردم و دستاه های متولی این هدف تحقق پیدا کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر این نهاد مقدس از 133 هزار مددجو در قالب 54 هزار خانوار در استان كردستان حمایت می کند.

معاون مشارکت ‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی کردستان گفت: همچنین بیش از 10 هزار دانش‌آموز، دو هزار دانشجو و شش هزار یتیم زیر 15 سال نیز تحت پوشش کمیته امداد استان کردستان هستند.

رحیمی با اشاره به این مطلب که کردستان در بحث جمه آوری زکات رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون 12 میلیارد تومان زکات در کردستان جمع آوری شده است.

وی افزود: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب، تعامل دستگاه های اجرای و حمایت های مردمی در سال جاری قلب تعداد زیادی از افراد نیازمند در جشن نیکو کاری امسال شاد شود.