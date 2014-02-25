  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۲۲

در جلسه شورای شهر/

ضوابط تبلیغات محیطی با موافقت اعضای شورای شهر مشهد تغییر می‌یابد

ضوابط تبلیغات محیطی با موافقت اعضای شورای شهر مشهد تغییر می‌یابد

مشهد – خبرگزاری مهر: ضوابط و مقررات تبلیغات محیطی با موافقت اعضای شورای شهر مشهد تغییر می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ظهر سه‌شنبه شورای شهر مشهد با تغییر ضوابط  و مقررات تبلیغات محیطی موافقت شد.

برپایه این خبر، ضوابط و مقررات تبلیغات محیطی پایتخت معنوی شامل تابلوها و بیلبوردها مطابق موافقت اعضای شورا تغییر می یابد.

بر این اساس معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد مکلف شد هر سه ماه یکبار گزارشی از محتوای فرهنگی تابلوها و بیلبوردهای این شهر به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر ارائه نماید.

گفتنی است، در مصوبه پیشین شوراي اسلامي شهر مشهد مقرر شد با نصب مجوز بيلبورد روي پشت بام‌ها برخورد شود و طبق اين مصوبه اگر فردي در بالاي پشت بام ملک خود بدون مجوز اقدام به نصب بيلبورد می کرد علاوه بر دريافت تعرفه نصب بيلبورد با مجوز، عوارض مصوب نيز ۳ برابر از او اخذ می شد.

 

کد مطلب 2244119

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها