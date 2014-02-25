به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تسلیمی قبل از ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: آزمون طرح تربیت حافظان قرآن مجید ویژه استادان با حضور 18 مربی طرح از گناباد و شش مربی از بجستان در محل اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان برگزار شد.

وي افزود: زهرا افخمی داور اعزامی از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف خراسان رضوی در قسمت حسن حفظ، وقف و ابتدا بود.



وي گفت: همچنین منیره افکاری که داوری تجوید و صوت و لحن قرآن را از سال 79-78 شروع کرده و سه سال است که داوری می‌کند، این دوره از مسابقات را داوری کرد و خانم‌ها بامداد و نازی به‌عنوان بازرس و ناظر در آزمون مرحله شفاهی استادان طرح حفظ قرآن گناباد حضور داشتند.

تسليمي بيان داشت: آزمون شفاهی مربیان پیش شرط ورود به مرحله کتبی است تا مربیان همراه قرآن‌آموزان خود در روز جمعه نهم اسفندماه ساعت 9 صبح همزمان با سایر قرآن‌آموزان در مرحله کتبی شرکت و با کسب نمره 70 درصد بتوانند گواهینامه قبلی خود را برحسب محفوظات خود از سوی سازمان اوقاف دریافت کنند.

تسلیمی افزود: دومین دوره میزان محفوظات مربیان طرح حفظ قرآن اوقاف گناباد در سال 92 شامل دو جزء یک نفر، سه جزء سه نفر، چهار جزء شش نفر، پنج جزء سه نفر، شش جزء سه نفر، 21 جزء یک نفر و 26 جزء یک نفر بود.

وی گفت: از این 18 نفر مربی 11 نفر آنها از مرکز راهبردی آموزش حفظ و قرائت قرآن کریم کارنامه پایان دوره تربیت مربی حفظ قرآن را از طرف معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در قم در سال 92 را با نمره قبولی طی کرده‌اند.

تسلیمی اضافه کرد: این مربیان در طی سه مرحله به قم اعزام شده‌اند و در آزمون‌های شفاهی و کتبی که شامل 60 ساعت آموزشی بوده است با عنوان‌های چرا قرآن را حفظ کنیم؟، روش حفظ قرآن، اصول کلاسداری، آزمون شفاهی و تدریس عملی حفظ قرآن را با موفقیت تمام کرده‌اند و کارنامه پایان دوره تربیت مربی حفظ قرآن را دارند.

وي در ادامه بيان داشت: قرآن‌آموزان طرح تربيت حافظان قران كريم در گناباد با مراجعه به محل برگزاری کلاس‌ها در طول این دوره می‌توانند برای شرکت در این آزمون اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه مرحله شفاهی آزمون توسط خود مربی برگزار می‌شود، اظهار داشت: این آزمون شرط ورود به مرحله کتبی است که نهم اسفندماه ساعت 9 صبح در محل برگزاری این کلاس‌ها در مسجد جامع و مصلای گناباد، روستاهای خیبری، دلوئی، نوقاب، اروک، بیمرغ، روشناوند، قنبرآباد، بیلند و قوژد برگزار می‌شود.

تسليمي ادامه داد: کسانی که هر دو آزمون کتبی و شفاهی را امتحان داده باشند و حد نصاب 70 از مجموع 100 امتیاز را کسب کنند، از طریق اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در قرعه‌کشی حج عمره شرکت داده شده و همچنین گواهینامه قبولی برای این قرآن‌آموزان صادر می‌شود.

تسلیمی اضافه کرد: داوطلبانی که یک و یا چند جزء از قرآن را از حفظ دارند و موفق نشده‌اند در کلاس‌های این طرح شرکت کنند، به‌صورت داوطلب آزاد مجاز به شرکت هستند.

وی بیان کرد : داوطلبان پایگاه آموزش مجازی حفظ قرآن در گناباد نیز پس از شرکت در آزمون شفاهی برای حضور در مرحله کتبی به مصلای بزرگ امام خمینی(ره) واقع در میدان امام(ره) در مرکز شهرستان مراجعه و برحسب محفوظات خود در این آزمون شرکت کنند.

مسئول اجرای طرح تربیت حافظان قرآن کریم گناباد بیان داشت: گواهی‌نامه قرآنی برای داوطلبانی صادر می‌شود که 70 درصد از مجموع نمرات دو آزمون از 100 امتیاز را کسب کنند.

تسلیمی گفت: در این آزمون برای صحت حفظ 80 نمره، تجوید 10 نمره، صوت و لحن 5 نمره و وقف و ابتدا 5 نیز نمره برای قرآن‌آموزان درنظر گرفته شده است.

وی افزود: طرح تربیت حافظان قرآن کریم در شهرستان گناباد زیر نظر 18 مربی خانم امسال برای دومین بار برگزار شد، همچنین تعدادی از متقاضیان با سخت‌کوشی و حفظ 5 جزء متقاضی دوره مربی‌گری برای دوره‌های بعد در سال‌های آتی هستند.

مسئول اجرای طرح تربیت حافظان قرآن کریم گناباد گفت: 90 درصد کلاس‌های حفظ را در این شهرستان خانم‌ها تشکیل می‌دهند و این مسئله تلنگری است برای مسئولان فرهنگی شهرستان که چرا مردان و پسران کمتر از این چنین طرح‌هایی استقبال می‌کنند.

تسلیمی اظهار داشت: تاکنون طبق اطلاعات ثبت شده در سامانه اداری اوقاف گناباد تعداد هزار و 50 نفر داوطلب طرح حفظ در سه گروه سنی 7 تا 12 سال، 13 تا 18 سال و 19 سال به بالا در مساجد، حسینیه‌ها و بقاع متبرکه شرکت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در‌مجموع 10 بقعه شاخص این شهرستان شامل بقاع متبرکه کاخک، کمر زیارت، بیمرغ، علامه بهلول، سیدابراهیم، محیی‌آباد، جعفرآباد، دارالشفاءدلویی، خانیک و دیسفان محل برگزاری کلاس‌های این طرح هستند، افزود: طرح تربیت حافظان قرآن کریم یا در خود بقعه و یا به‌نیابت از این بقاع متبرکه در جوار این اماکن در روستاهای مجاور برگزار می‌ شود.

داور تجوید و صوت و لحن آزمون طرح تربیت حافظان قرآن مجید ویژه استادان نيز در گفت: سطح مربیان قرآن اوقاف شهرستان گناباد در مقایسه با دیگر شهرستان‌های استان خراسان رضوی همچون شهرهای کاشمر، تربت حیدریه و طرقبه‌شاندیز را به نسبت خوب ارزیابی کرد.

منيره افکاری افزود: گناباد استادان بسیار خوب و بچه‌های قوی داشت که البته هنوز هم جای کار دارد یعنی وقتی در این سال‌های کوتاه اینقدر جواب داده پس شهر گناباد می‌تواند در سال‌های آتی هم موفق‌تر از این باشد و ان‌شاءالله حافظان بسیار خوبی با رعایت تجوید و صوت و لحن از لحاظ حرفه‌ای تربیت کند.

وی افزود: ان‌شاءالله روزی باشد که همین قرآن‌آموزان که زیر دست این استادان کار می‌کنند در سال‌های آینده به‌عنوان استاد کار آنها را در این شهرستان ببینیم.

این داور تجوید و صوت و لحن گفت: از لحاظ تجوید و صوت و لحن باید بیشتر کار شود که البته از لحاظ حفظ خیلی خوب کار شده بود.

افکاری گفت: ان‌شاءالله روزی بیاید که به‌صورت حرفه‌ای کار بشود تا خانم‌ها گرایش بیشتری پیدا کنند و البته برگزاری اینگونه مسابقات، گذاشتن جوایز خوب و مناسب، تبلیغات چه از لحاظ مادی و معنوی، همه سبب تشویق و جذب بیشتر به سمت قرآن می‌شود.

داور تجوید و صوت و لحن گفت: اگر ما بچه‌های کوچکتر را بتوانیم آماده کنیم و آنها هم به‌این سمت گرایش پیدا کنند تا ان‌شاءالله در سال‌های آینده چهره‌های بسیار حرفه‌ای باشند و حتی در کشور حرف اول را بزنند.

داور حسن حفظ، وقف و ابتدا نیز سطح مربیان اوقاف گناباد را از لحاظ تجوید خوب و راضی کننده دانست و تقاضا داشت تا از مربیانی که مسلط‌تر هستند بیشتر استفاده کرد تا بچه‌های آموزش دیده یادگیری بهتری داشته باشند.

افخمی افزود: چون هنوز باید به شهرهای دیگری هم برای سطح داوری استادان طرح حفظ قرآن برویم ولی به‌شخصه اوقاف گناباد راضی کننده بود.