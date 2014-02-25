دنیای معاصر در معنویت و فضایل رو به عقب می رود

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله صافی گلپایگانی ظهر سه شنبه در پیام خود به سومین همایش بین المللی مهدویت در زنجان با بیان اینکه گرایش به مهدویت گرایش به عصر عدالت، عقلانیت و فضیلت است افزوده اند: تفسیری که با ایمان به مهدویت و ظهور منجی از عالم می شود، نگرانی ها را برطرف و تحیرها را زایل می سازد.



در این پیام آمده است: مهدویت پیش بینی پیروزی عدل برظلم، علم بر جهل و روشنایی بر تاریکی است و این معنایی است که بشر را راضی می کند و به او نشاط می دهد.



حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در پیام خود می افزایند: اطمینان قلبی، ارزش روحی و امید به آینده و بلکه خود را ندارد و تفسیر درستی از حیات ندارد و معنایی برای این تمدن مادی نمی یابد و چنان جلوه می کند که جاهلیت دوم در حال ظهور است.



در پیام این مرجع عالیقدر آمده است: در پرتو این مکتب همه ضعف ها را برطرف می سازیم، کشور را آباد می کنیم، با فساد مبارزه می نماییم، امر به معروف و نهی از منکر و با این فراگیری مفهوم مهدویت را که جهان شمول است تبلیغ می کنیم.



حضرت آیت الله صافی گلپایگانی ادامه داده اند: در پرتو این مکتب همه ضعف ها را برطرف می سازیم، کشور را آباد می کنیم، با فساد مبارزه می نماییم، امر به معروف و نهی از منکر و با این فراگیری مفهوم مهدویت را که جهان شمول است تبلیغ می کنیم.



در این پیام تاکید شده است: خلقت عالم بیهوده نیست و حیات انسان و دیدن این همه برنامه ها، کسب معلومات و کشف اسرار کائنات، همه سیر، ترقی و صعود است.



وی ادامه داد: اعتقاد به ظهور حضرت مهدی(عج)در آخر زمان همه خمودها، بی حرکتی ها، بی تفاوتی ها و غفلت ها رااز بین می برد و این دعوت به اصلاح، دعوت به نظام استوار و صلح و خیر است و باید این مکتب گرامی داشته شود.



حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی افزودند: اکثریت بزرگ بشر نسبت به امور انسانی و ممیزات انسان از حیوان بی تفاوت هستند و سرگرمی های به اصطلاح سالم و مسابقات آنها که به آن افتخار می نمایند و مدال و جایزه می گیرند در میدان افتخارات و ارزش های اصیل هرگز روح او را قانع نمی سازد و به طور موقت او را از نواقص و انحطاطی که در آن سقوط کرده غافل می نماید و این زندگی بی معنی او را ناامید می کند.



وی ادامه داده اند: چیزی که موجب امیدواری است و بشر را به عالم غیب و شناخت صحیح از زندگی و نجات از سقوط و کنونی و انحطاط حیوانی نوید می دهد، گرایش های مذهبی و وعده های خلاص و مژده های نجات است.



این مرجع عالیقدر افزود: همایش سراسری مهدویت که با طرح معارف مهدوی،حرکت دانشجویان را به کسب علم، معرفت و فتح قله های بلند دانش و بینش شتاب می دهند و آن حضرت رااز دانشگاهیان پاک اعتقاد و دانشجویان نیک نهاد و مومنان مخلص شاد می کنند.

همایش بین المللی گفتمان مهدویت روز سه شنبه با قرائت پیام آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی در استان زنجان آغاز به کار کرد.