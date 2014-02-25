موسیقی آیینی مازندران دارای غنای خاصی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال محمدی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران عنوان کرد: در موسیقی آیینی استان بهارخوانی، چاووشی خوانی، نوروز خوانی و ... وجود دارد و سعی کردیم بسته کاملی از موسیقی استان را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه سعی کردیم در اجرای کنسرت ها تغییری داشته باشیم، گفت: تلفیق موسیقی شرق و مرکز مازندران برای رونق بخشیدن به موسیقی از جمل برنامه است.

محمدی با اشاره به اینکه سعی کردیم نگاه پژوهشی و جدید به موسیقی استان داشته باشیم، گفت: در کنسرت آینده پکیج کاملی از موسیقی استان را خواهیم داشت.

وی نوروز خوانی و حرکات آیینی را از جمله برنامه های کنسرت پیش رو بیان کرد و گفت: در این کنتسرت تمام مقام های نقاره و سرنا را با اجرای جدیدتری خواهیم داشت.

محمدی افزود: همچنین با توجه به درپیش بودن سال جدید، برنامه نوروز خوانی را در شهرهای استان اجرا می کنیم.

سرپرست گروه موسیقی تبری با گلایه از برخی ناملایمتها نسبت به موسیقی محلی استان خواستار حمایت از موسیقی بومی شد و گفت: موسیقی محلی استان آنطور که باید دیده نمی شود.

محمدرضا اسحاقی پیشکسوت موسیقی مازندران نیز با تاکید بر لزوم حمایت از موسیقی آیینی گفت: با اجرای کنسرت ها می توان با مردم حرف زد و تبادل فرهنگی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه سالها در زمینه موسیقی فعالیت دارد ولی هنوز تحت پوشش بیمه نیست، خواهان برنامه ریزی مسئولان برای رفع مشکلات هنرمندان شد.

محمدرضا جعفری مدیر شرکت فرهنگی هنری سار و صدا نیز با بیان اینکه موسیقی سالم غذای روح است، اظهار داشت: باید موسیقی محلی به نسل جوان منتقل شود.

وی با اشاره به اینکه موسیقی محلی دغدغه ما است، گفت: موسیقی استان از حمایتهای لازم محروم است.

کنسرت موسیقی مازندرانی گروه تبری 15 و 16 اسفندماه در سینما سپهر ساری برگزار می شود.