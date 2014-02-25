ایجاد مراكز علمی، ‌پژوهشی و تحقیقاتی در صنعت فولاد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده گفت: ایجاد مراكز علمی، ‌پژوهشی و تحقیقاتی برای صنعت فولاد ضروری است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه سمپوزیوم فولاد 92 در بندرعباس اظهارداشت: در افق چشم انداز 1404، باید به 55 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد برسیم، یعنی تا 12 سال آینده باید حدود 30 میلیون تن ظرفیت جدید ایجاد كنیم.

وی افزود: همچنین برای تولید یک میلیون تن فولاد، به حدود یک و نیم میلیون تن گندله نیاز داریم كه برای دستیابی به اهداف چشم انداز، باید سالانه 5 میلیون تن ظرفیت جدید گندله ایجاد كنیم.

نعمت زاده با اشاره به اینكه به ازای هر یک تن فولاد باید 4 تن مواد جا به حا شود، بر لزوم توسعه زیرساخت های حمل و نقل به ویژه شبكه ریلی تاكید كرد. وی در این مراسم خواستار تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه شد و گفت: هزینه تحقیقات كمتر از 5 درصد كل سرمایه گذاری در صنعت فولاد را تشكیل می دهد. لذا ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه برای ارتقای این صنعت ضروری است.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای ایجاد تعامل با دنیای خارج، داشتن یک مركز پژوهش و تحقیقات توانمند در كشور ضروری است.