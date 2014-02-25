پیروزی زنجان در مرحله یک هشتم مسابقات لیگ دسته دو هندبال بانوان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک هشتم مسابقات لیگ دسته دو هندبال بانوان کشور در حال برگزاریست.



این رقابتها از صبح امروز با صعود هشت تیم برتر از چهار گروه آغاز شده است که در اولین بازی آن تیم زنجان به مصاف تیم اصفهان رفت و با حساب 14 بر 13 پیروز میدان شد.



در ادامه بازی های یک هشتم تیم البرز با کازرون، رخش هرمزگان با نوشهر و قم با یزد دیدار خواهد کرد تا چهار تیم صعود کننده به مرحله رده بندی این رقابتها مشخص شود.



مسابقات از ششم اسفند ماه در سالن هندبال مجموعه ورزشی انقلاب زنجان درحال برگزاری است.

تکواندو کار زنجانی راهی مسابقات قهرمانی جهان و کسب سهمیه المپیک می شود



تكواندو کار نوجوانان زنجانی در معیت تیم ملی کشورمان عازم مسابقات قهرماني جهان و كسب سهميه المپيك خواهد شد.



آخرين مرحله رقابتهاي انتخابي تيم تكواندو نوجوانان پسر به منظور حضور در مسابقات كسب سهميه المپيك و قهرماني جهان 2014 چين تاپيه، روز گذشته يكشنبه چهارم اسفند ماه در خانه تكواندو برگزار شد.



در اين مسابقات، رضا يعقوبي و كامران امانلو در وزن چهارم (55- كيلوگرم) با يكديگر به رقابت پرداختند كه در پايان، امانلو با حذف يعقوبي جواز حضور در ادامه تمرين تيم ملي را به دست آورد.



با برگزاري اين مسابقه تركيب نهايي تيم ملي اعزامي به مسابقات چين تاپيه اعلام شد كه براين اساس،مهدي اسحاقي و محمد اصلاني در وزن 45- كيلوگرم ،‌ هادي طيران ولي پور در وزن 48- كيلوگرم، كامران امانلو از زنجان در وزن 55- كيلوگرم،‌ رضا جعفر پور در وزن 59- كيلوگرم، نيما مظلومي در وزن 63- كيلوگرم، فرشاد منصفي در وزن 68- كيلوگرم، دانيال صالحي مهر در وزن 73- كيلوگرم، اميرحسين اميدي در وزن 78- كيلوگرم و فرشاد قياسي در وزن 78+ كيلوگرم، براي حضور در مسابقات قهرماني جهان زير نظر محمدرضا زوار به عنوان سرمربي به مصاف رقيبان مي رود.



همچنين محمد اصلاني، دانيال صالحي مهر و امير حسين اميدي به عنوان تركيب اصلي تيم ملي نوجوانان در مسابقات كسب سهميه المپيك حضور خواهند شد.



كادر فني تيم ملي نريمان مريداني در وزن 48- و ابوالفضل احمدي در وزن 73- را به عنوان نفرات ذخيره تيم ملي براي حضور در مسابقات كسب سهميه المپيك معرفي كرد.



رقابتهاي كسب سهميه المپيك نوجوانان از تاريخ 29 اسفند سال جاري الي يكم فروردين ماه و ديدارهاي قهرماني جهان از تاريخ 3 الي 6 فروردين ماه 1393 به ميزباني چين تايپه برگزار مي شود.حال برگزاریست .