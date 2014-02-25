  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۴۱

عبداللهی:

جشنواره هنرهای نمایشی دروس عربی و انگلیسی در چناران برگزار می‌شود

جشنواره هنرهای نمایشی دروس عربی و انگلیسی در چناران برگزار می‌شود

چناران - خبرگزاري مهر : معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش چناران گفت: سومین جشنواره هنرهای نمایشی دروس عربی و زبان انگلیسی دوره‌های اول و دوم مدارس متوسطه در این شهرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبداللهی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: این جشنواره به ابتکار گروه های درسی زبان انگلیسی و عربی چناران از سال 1390 با تکیه بر استفاده از روش ایفای نقش در فرایند تدریس آغاز شده است.

وی اظهار کرد: ایجاد علاقه مندی در یادگیری دروس عربی و زبان انگلیسی، ایجاد زمینه استفاده از روش های نوین یاد دهی- یادگیری و تقویت مکالمه و تلفظ صحیح از اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی با اشاره به کسب 5 رتبه توسط گروه های نمایشی چناران طی دو دوره گذشته بیان کرد: در مرحله منطقه ای از هر مدرسه یک گروه 5 نفره و در مرحله استانی از هر شهرستان، منطقه و یا ناحیه آموزش و پرورش یک گروه برتر در هر رشته و دوره به رقابت خواهند پرداخت.

معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش چناران نیز از برگزاری مسابقات قرآن فرهنگیان خبر داد و گفت: برگزیدگان هفتمین دوره مسابقات قرآن فرهنگیان در رشته‌های قرائت، ترتیل، حفظ و اذان معرفی شدند.

حسین صالحی افزود: تکتم برکچیان، فاطمه چمبر به ترتیب نفرات اول و دوم رشته قرائت، احمد پارسا نفر اول قرائت بالای 40 سال، سعید کربلایی رتبه اول قرائت زیر 40 سال، محمد ابراهیم آهویی و علی عابدی هر دو به طور مشترک عنوان دوم و مهدی باقر زاده نیز رتبه سوم را کسب کردند.

وی اظهار کرد: در رشته ترتیل زهرا صحراگرد، سهیلا خدادادی، مریم اکبری نژادرتبه اول تا سوم بخش خواهران و جواد سلیمانی، علی حسین زاده بحرینی و ناصر جعفر زاده در بخش برادران به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

صالحی اضافه کرد: زینب سیرجانیان در رشته حفظ 2 جزء، زهر الهی در حفظ 10 حزء، ریحانه غلامی و سید علی مومنیان نیز در حفظ 15 جزء حائز رتبه اول شدند.

وی بیان کرد: علیرضا عمارلو و حیدر قنبری نیز در رشته اذان به ترتیب اول و دوم شدند.

کارشناس آموزش دوره اول متوسطه آموزش و پرورش چناران نیز با اشاره به المپیادهای  علمی دانش اموزی گفت: یک هزار و 220 دانش آموز مدارس دوره اول متوسطه در المپیاد های علمی جشنواره نوجوان خوارزمی شرکت کردند.

علیرضا جلالی افزود: مرحله شهرستانی المپیادهای علمی ادبیات فارسی، ریاضیات، زبان انگلیسی و علوم تجربی با شرکت یک هزارو 220 دانش اموز در 16 حوزه آزمون برگزار شد.

وی اظهار کرد: 630 دانش آموز پایه هفتم در رشته ادبیات فارسی و ریاضیات و 590 دانش اموز پایه سوم نیز در رشته های ریاضیات، زبان انگلیسی و علوم تجربی شرکت کردند.

وی اضافه کرد: طراحی سئوالات این مرحله از المپیاد با استقفاده از توان دبیران و سرگروه های آموزشی انجام پذیرفته است.

وی بیان کرد: مراحل شهرستانی مسبقات آزمایشگاهی، پژوهش، دست سازه، فناوری، رباتیک، احساس واژه ها، نمایشگاه آثار و سنجش علمی جشنواره نوجوان خوارزمی به پایان رسیده است.

35 باب مدرسه دوره اول متوسطه در سطح شهرستان چناران فعالیت دارند.

کد مطلب 2244154

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها