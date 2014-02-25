به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبداللهی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: این جشنواره به ابتکار گروه های درسی زبان انگلیسی و عربی چناران از سال 1390 با تکیه بر استفاده از روش ایفای نقش در فرایند تدریس آغاز شده است.

وی اظهار کرد: ایجاد علاقه مندی در یادگیری دروس عربی و زبان انگلیسی، ایجاد زمینه استفاده از روش های نوین یاد دهی- یادگیری و تقویت مکالمه و تلفظ صحیح از اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی با اشاره به کسب 5 رتبه توسط گروه های نمایشی چناران طی دو دوره گذشته بیان کرد: در مرحله منطقه ای از هر مدرسه یک گروه 5 نفره و در مرحله استانی از هر شهرستان، منطقه و یا ناحیه آموزش و پرورش یک گروه برتر در هر رشته و دوره به رقابت خواهند پرداخت.

معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش چناران نیز از برگزاری مسابقات قرآن فرهنگیان خبر داد و گفت: برگزیدگان هفتمین دوره مسابقات قرآن فرهنگیان در رشته‌های قرائت، ترتیل، حفظ و اذان معرفی شدند.

حسین صالحی افزود: تکتم برکچیان، فاطمه چمبر به ترتیب نفرات اول و دوم رشته قرائت، احمد پارسا نفر اول قرائت بالای 40 سال، سعید کربلایی رتبه اول قرائت زیر 40 سال، محمد ابراهیم آهویی و علی عابدی هر دو به طور مشترک عنوان دوم و مهدی باقر زاده نیز رتبه سوم را کسب کردند.

وی اظهار کرد: در رشته ترتیل زهرا صحراگرد، سهیلا خدادادی، مریم اکبری نژادرتبه اول تا سوم بخش خواهران و جواد سلیمانی، علی حسین زاده بحرینی و ناصر جعفر زاده در بخش برادران به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

صالحی اضافه کرد: زینب سیرجانیان در رشته حفظ 2 جزء، زهر الهی در حفظ 10 حزء، ریحانه غلامی و سید علی مومنیان نیز در حفظ 15 جزء حائز رتبه اول شدند.

وی بیان کرد: علیرضا عمارلو و حیدر قنبری نیز در رشته اذان به ترتیب اول و دوم شدند.

کارشناس آموزش دوره اول متوسطه آموزش و پرورش چناران نیز با اشاره به المپیادهای علمی دانش اموزی گفت: یک هزار و 220 دانش آموز مدارس دوره اول متوسطه در المپیاد های علمی جشنواره نوجوان خوارزمی شرکت کردند.

علیرضا جلالی افزود: مرحله شهرستانی المپیادهای علمی ادبیات فارسی، ریاضیات، زبان انگلیسی و علوم تجربی با شرکت یک هزارو 220 دانش اموز در 16 حوزه آزمون برگزار شد.

وی اظهار کرد: 630 دانش آموز پایه هفتم در رشته ادبیات فارسی و ریاضیات و 590 دانش اموز پایه سوم نیز در رشته های ریاضیات، زبان انگلیسی و علوم تجربی شرکت کردند.

وی اضافه کرد: طراحی سئوالات این مرحله از المپیاد با استقفاده از توان دبیران و سرگروه های آموزشی انجام پذیرفته است.

وی بیان کرد: مراحل شهرستانی مسبقات آزمایشگاهی، پژوهش، دست سازه، فناوری، رباتیک، احساس واژه ها، نمایشگاه آثار و سنجش علمی جشنواره نوجوان خوارزمی به پایان رسیده است.

35 باب مدرسه دوره اول متوسطه در سطح شهرستان چناران فعالیت دارند.