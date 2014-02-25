تعريف مسير گردشگري براي جذب توريسم به داخل شهر ضروري است

به گزارش خبر گزاری مهر، محسن امين ظهر سه شنبه در جلسه مشترك ميراث فرهنگي و شهرداري، با بيان اينكه حمايت از هنرمندان در برنامه كاري شهرداري است امادگي نهاد متبوعش را براي فراهم كردن فضا براي ارائه آثار فرهنگي به عموم مردم اعلام كرد.

وی اظهار داشت: از هنرمندان فعال در عرصه صنايع دستي زنجان به صورت دائمي با يك نقشه راه چهار فصلي و اصولي حمايت مي‌كنيم.

شهردار زنجان گفت: با يك سازه مناسب در محل‌هاي ورودي و خروجي شهر و براي مخاطبان مختلف اقدامات مختلفي در زمينه عرضه آثار فرهنگي هنري انجام خواهد شد.

امين تصريح كرد: از بخش خصوصي انتظار داريم در فعاليت هاي حرفه‌اي ايده پردازي قوي و مناسبي داشته باشند تا اقدامات ماندگاري انجام شود.

وي تاكيد كرد: در اجراي پروژه‌هاي گردشگري بايد جذب مسافر و گردشگر به جد مورد توجه باشد.

شهردار زنجان، خواستار احياي فعاليت هاي سراي ملك شد و افزود: با راه اندازي اين سراي مرمت شده و تقويت كاركرد آن مي توان مسافران و بازديد كنندگان را به سمت بازار زنجان سوق داد.

امين با اشاره به ظرفيت بخش خصوصي گفت: بخش خصوصي نبايد در انتظار كمك هاي دولت باشد بلكه خود بايد با برنامه اي منسجم و امكان سنجي شده وارد عرصه شود و به سود آوري بينديشد.

وی گفت: راه اندازي نمايشگاه هاي مدرن براي استفاده بخش خصوصي نيز از برنامه هاي بلند مدت است.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان نيز گفت: خوشبختانه ديدگاه مديريت شهري زنجان بسيار مناسب و توسعه گرا است.

يحيي رحمتي ، با تاكيد بر ضرورت تعامل دوجانبه نهاد متبوعش با شهرداري گفت: بايد از الگوي هاي برتر ساير شهرها براي توسعه شهري استفاده كرد.

وي با اعلام اين خبر كه مردم در انتظار رويدادهاي فرهنگي در سراي ملك باشند، اظهار كرد: برنامه فرهنگي سراي مشير شيراز بايد در سراي ملك انجام شود تا تحولي فرهنگي در شهر رخ دهد.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان افزود: همان گونه كه توليد فرايندي علمي است فروش و عرضه كالا و خدمت نيز بايد كاملا علمي باشد.

وي، با اشاره به وضعيت صنايع دستي زنجان گفت: صنعت مس زنجان با توليدات جديدي همچون سرويس جهيزيه جان دوباره گرفته است.

رحمتي، با مطلوب ارزيابي كردن توليدات چاقو در زنجان تصريح كرد: چاقوي زنجان در عراق كمر چاقوي چين را شكسته است.

وي تاكيد كرد: رويكرد مسئولان استان نسبت به گردشگر بايد تغيير كند و به جاي اينكه گردشگر را مهمان تلقي كنند بايد او را مشتري بدانند ، مشتري اي كه بايد با ارائه خدمات مناسب به او سود آوري براي شهر را تسهيل كرد