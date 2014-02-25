۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۴۹

امین:

تعريف مسير گردشگري براي جذب توريسم به داخل شهر ضروري است

زنجان-خبرگزاری مهر: شهردار زنجان گفت: تعريف مسير گردشگري براي جذب توريسم به داخل شهر ضروري است.

به گزارش خبر گزاری مهر، محسن امين  ظهر سه شنبه در جلسه مشترك ميراث فرهنگي و شهرداري، با بيان اينكه حمايت از هنرمندان در برنامه  كاري شهرداري  است  امادگي نهاد متبوعش را براي  فراهم كردن فضا براي ارائه آثار فرهنگي  به عموم مردم  اعلام كرد.

وی اظهار داشت: از هنرمندان فعال در عرصه  صنايع دستي زنجان به صورت دائمي با يك نقشه راه چهار فصلي و اصولي حمايت مي‌كنيم.

شهردار زنجان گفت:  با يك سازه مناسب در محل‌هاي ورودي و خروجي شهر و براي مخاطبان مختلف  اقدامات مختلفي در زمينه عرضه آثار فرهنگي هنري انجام خواهد شد.

امين تصريح كرد:  از بخش خصوصي انتظار داريم در فعاليت هاي حرفه‌اي ايده پردازي قوي و مناسبي داشته باشند  تا  اقدامات  ماندگاري انجام شود.

وي تاكيد كرد: در اجراي پروژه‌هاي گردشگري بايد جذب مسافر و گردشگر  به جد مورد توجه باشد.

شهردار زنجان، خواستار احياي فعاليت هاي  سراي ملك شد و افزود: با  راه اندازي اين سراي مرمت شده  و تقويت كاركرد آن مي توان مسافران و بازديد كنندگان را به سمت بازار زنجان سوق داد.

امين با اشاره به ظرفيت بخش خصوصي  گفت: بخش خصوصي نبايد در انتظار كمك هاي دولت باشد بلكه خود بايد  با برنامه اي منسجم و امكان سنجي شده  وارد عرصه شود و به سود آوري بينديشد.

وی گفت: راه اندازي نمايشگاه هاي مدرن براي استفاده بخش خصوصي نيز از برنامه هاي بلند مدت است.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان نيز گفت:  خوشبختانه ديدگاه مديريت شهري زنجان بسيار مناسب و توسعه گرا است.

يحيي رحمتي ، با تاكيد بر ضرورت تعامل دوجانبه نهاد متبوعش با شهرداري گفت: بايد از الگوي هاي برتر ساير شهرها براي توسعه شهري استفاده كرد.

وي با  اعلام اين خبر كه  مردم در انتظار رويدادهاي  فرهنگي در سراي ملك باشند، اظهار كرد: برنامه فرهنگي سراي مشير شيراز بايد در سراي ملك انجام  شود تا تحولي فرهنگي در شهر رخ دهد.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان افزود: همان گونه كه توليد فرايندي علمي است فروش و عرضه كالا و خدمت نيز بايد كاملا علمي باشد.

وي، با اشاره به وضعيت صنايع دستي زنجان گفت: صنعت مس زنجان با توليدات جديدي همچون سرويس جهيزيه  جان دوباره گرفته است.

رحمتي، با مطلوب ارزيابي كردن توليدات چاقو در زنجان  تصريح كرد: چاقوي زنجان در عراق كمر چاقوي چين را شكسته است.

وي تاكيد كرد: رويكرد مسئولان استان نسبت به گردشگر بايد تغيير كند و به جاي اينكه گردشگر را مهمان تلقي كنند بايد او را مشتري بدانند ، مشتري اي كه بايد با ارائه خدمات مناسب به او سود آوري براي شهر را تسهيل كرد

