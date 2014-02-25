سرپرست دانشكده علوم پزشکی نيشابور منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سيد حسن هاشمي در این حکم یادآور شده است: از جنابعالی انتظار دارم با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشكده و استفاده از ظرفیت منابع بالقوه سایر بخشهای حوزه ماموریت خود اقداماتی از جمله تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم بویژه محرومین و نیازمندان، ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی، صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی را انجام دهید.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از این حکم خاطرنشان کرده است: عملیاتی کردن برنامه پنجم توسعه و برنامه سلامت دولت يازدهم، توسعه عدالت در سلامت در حوزه ماموریت خود، توجه به امر اعتدال، توانمندي وشایسته سالاری در انتصابات و تکریم اعضای هیات علمی و کارکنان حوزه‌ سلامت از دیگر وظايف است.

پیش از این دکتر اباصلت برجي سرپرستی دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني نيشابور را برعهده داشت.