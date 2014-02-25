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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۴۵

حجت الاسلام سروستانی:

فعالیت در عرصه فرهنگ دینی نیازمند استفاده از ابزار نوین فناوری است

فعالیت در عرصه فرهنگ دینی نیازمند استفاده از ابزار نوین فناوری است

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: فعالیت در عرصه فرهنگ دینی نیازمند استفاده از ابزار نوین فناوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر سه شنبه در نشست مسئولان تبلیغات اسلامی با اشاره به اهمیت پرداختن به موضوعات فرهنگی، اظهار داشت: یکی از عرصه‌های بسیار مهم و پیچیده عرصه فرهنگ است که ضروری است به خوبی به آن پرداخته شود.

وی با اشاره به تلاش‌های دشمن برای فعالیت علیه ارزش های دینی اضافه کرد: دشمنان با استفاده از ابزارهای پیچیده و نوین در این مسیر حرکت می‌کنند و لازم است که ما نیز از فناوری‌های مناسب برای تبلیغات دینی استفاده کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تصریح کرد: هیچ مرزی در عرصه فرهنگی وجود ندارد و شاهد فعالیت‌های دشمن با کمک ابزارهای پیچیده فناوری علیه ارزش‌های دینی هستیم.

دفاع از دین و اسلام تنها وظیفه یک گروه نیست

وی با بیان اینکه دفاع از دین و اسلام تنها وظیفه یک گروه نیست، افزود: همه وظیفه داریم که با تبعیت از ولایت فقیه و استفاده از ابزار نوین فناوری محتواهای دینی را در فضای مجازی و رسانه‌ها تبیین کنیم.

سروستانی با اشاره به شکل‌گیری نظام اسلامی ما بر مبنای قرآن کریم، افزود: باید سربازان خوبی برای ولایت باشیم و با استفاده از منابع ارزشمند الهی مندرج در آن، مهندسی فرهنگی سیاسی و اقتصادی دشمن را به هم بریزیم.

وی با اشاره به حرکت سازمان تبلیغات اسلامی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، بیان داشت: رمز پیروزی تبعیت از جایگاه رفیع ولایت فقیه است و دفاع از حریم ولایت و اسلام یک تکلیف همگانی است.
 

کد مطلب 2244169

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