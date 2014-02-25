طراحی سفره هفت سین با نمادهای اسلامی در کانون های مساجد اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقاء بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی برنامه های هماهنگی گرامیداشت سالروز تشکیل کانون های مساجد در اردبیل اضافه کرد: این طرح به صورت مسابقه و به مناسبت گرامیداشت سالروز 18 اسفند تشکیل کانون های مساجد اجرا می شود.

وی با بیان اینکه تلاش می شود در این سفره های هفت سین تصویری مناسب از نمادهای دینی و اسلامی ارائه شود، یادآور شد: این رقابت در بین تمام کانون های مساجد برگزار می شود، اما تاکنون تنها 20 کانون برای طراحی هفت سین اعلام آمادگی کرده اند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان با بیان اینکه از منتخبان این مسابقه و براساس داوری همزمان با جشن سالروز تشکیل کانون مساجد در اردبیل تجلیل خواهد شد، تاکید کرد: طراحی و ارائه بهترین نمادهای اسلامی در سفره هفت سین، ترکیب بندی، خلاقیت هنری و نوع چیدمان ملاک ارزیابی برای اعلام برنده است.

وی حفظ و احیای فرهنگ اسلامی را از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقه برشمرد و تصریح کرد: ایجاد شور و نشاط معنوی و اجتماعی، پاسداشت و احیای سنت های دیرینه و آداب و رسوم محلی، معرفی این آداب به جوانان و نوجوانان با نمادها و سمبل های دینی و سنتی و کشف استعدادهای هنری اعضاء کانون های مساجد استان از دیگر اهداف تبیین شده برای این مسابقه است.

سقاء همچنین از برپایی نمایشگاه توانمندی های فعالان کانون های مساجد استان در این روز خبر داد و عنوان کرد: علاوه بر این و سایر طرح های مرتبط اجرا شده طی فراخوانی از کانون های مساجد خواسته ایم که طرح های خلاقانه خود را متناسب با روز 18 اسفند برای اجرا معرفی کنند.