منوچهر محمدي: معاونت سينمايي بايد مشكلات زير ساختي سينما را برطرف سازد

تهيه كننده فيلمهاي "زير نورماه " و " ارتفاع پست " با بيان اين مطلب به خبرنگار سينمايي "مهر"، درباره برنامه هاي معاونت جديد سينمايي اظهار داشت :هر مديري در حوزه سينما با دو مشكل عمده مواجه است كه يكي از آنها مسايل مرتبط با زير ساخت هاي سينماي ايران از قبيل سالن سازي ، نبود امكانات سخت افزاري و امكانات مونتاژ و لابراتوار مي باشد كه غالبا به دليل مشكلات مالي چندان ضرباهنگ متناسبي ندارند و اين حوزه نتوانسته پيشرفت خوبي در سينماي ما داشته باشد .
منوچهر محمدي افزود : متاسفانه در حال حاضر به دليل فشارهاي اقتصادي، نگاه گيشه بر نگاه فرهنگي غلبه كرده است و اين نيازمند حركت هاي جدي و تحولات اساسي است كه بايد معاونت سينمايي آن را مورد توجه قرر بدهد .
اين تهيه كننده سينما درباره كار جدد خود اظهار داشت : پروانه ساخت فيلم "ميم مثل مادر" به كارگرداني رسول ملاقلي پور را دريافت كرده ايم و اميدواريم بتوانيم پيش توليد اين فيلم را بزودي شروع نمائيم .
وي درباره زمان شروع فيلمبرداري اين فيلم افزود : احتمالا اواخر مهر ماه كار فيلمبرداري فيلم آغاز مي شود. در حال حاضر مشكل خاصي براي شروع وجود ندارد و بازنويسي هاي نهايي در حال انجام است .
منوچهر محمدي در پاسخ به اين سوال كه دليل كم كاري اخير وي در عرصه سينما چيست ؟ افزود : من چندان آدم پر كاري نيستم، ولي بهرحال چند فكر سينمايي دارم كه پس از مشخص شدن مسئولين جديد آنها را شروع خواهم كرد. در حال حاضر ترجيح مي دهم بر روي سناريويي خوب تمركز داشته باشم .
