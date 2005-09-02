منوچهر محمدي: معاونت سينمايي بايد مشكلات زير ساختي سينما را برطرف سازد

تهيه كننده فيلمهاي "زير نورماه " و " ارتفاع پست " با بيان اين مطلب به خبرنگار سينمايي "مهر"، درباره برنامه هاي معاونت جديد سينمايي اظهار داشت :هر مديري در حوزه سينما با دو مشكل عمده مواجه است كه يكي از آنها مسايل مرتبط با زير ساخت هاي سينماي ايران از قبيل سالن سازي ، نبود امكانات سخت افزاري و امكانات مونتاژ و لابراتوار مي باشد كه غالبا به دليل مشكلات مالي چندان ضرباهنگ متناسبي ندارند و اين حوزه نتوانسته پيشرفت خوبي در سينماي ما داشته باشد .

منوچهر محمدي افزود : متاسفانه در حال حاضر به دليل فشارهاي اقتصادي، نگاه گيشه بر نگاه فرهنگي غلبه كرده است و اين نيازمند حركت هاي جدي و تحولات اساسي است كه بايد معاونت سينمايي آن را مورد توجه قرر بدهد .

اين تهيه كننده سينما درباره كار جدد خود اظهار داشت : پروانه ساخت فيلم "ميم مثل مادر" به كارگرداني رسول ملاقلي پور را دريافت كرده ايم و اميدواريم بتوانيم پيش توليد اين فيلم را بزودي شروع نمائيم .

وي درباره زمان شروع فيلمبرداري اين فيلم افزود : احتمالا اواخر مهر ماه كار فيلمبرداري فيلم آغاز مي شود. در حال حاضر مشكل خاصي براي شروع وجود ندارد و بازنويسي هاي نهايي در حال انجام است .