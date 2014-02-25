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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۵۲

ساخت بیمارستان بشاگرد نقش مهمی در ارتقای سلامت داشته است

ساخت بیمارستان بشاگرد نقش مهمی در ارتقای سلامت داشته است

بشاگرد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بشاگرد گفت: با ساخت بیمارستان 32 تختخوابی سردشت شهرستان بشاگرد در کمتر از یکسال، شاخص های بهداشتی درمانی شهرستان بهبود یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ملانسب فرماندار شهرستان بشاگرد در حاشیه بازدید وزیر بهداشت از شهرستان بشاگرد گفت: با ساخت بیمارستان 32 تخت خوابی سردشت شهرستان بشاگرد در کمتر از یکسال شاخص های بهداشتی درمانی شهرستان بهبود یافته است.

ملانسب با اشاره به راه اندازی مراکز بهداشتی درمانی در اقصی نقاط شهرستان بشاگرد اظهار کرد: مراکز بهداشتی درمانی تیسور و جکدان در دو سال اخیر با حضور پزشک نقش مهمی در ارتقاء شاخص های بهداشتی درمانی داشته است.

وی اظهارداشت: با توسعه بخش های بهداشتی درمانی همچون ساخت مراکز بهداشتی درمانی ، خانه های بهداشت ، پایگاههای اورژانس بین جاده ای و مرکز اورژانس شبانه روزی میزان رضایتمندی و امید مردم به دریافت خدمات بهداشتی و درمانی بیشتر شده است.

کد مطلب 2244181

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