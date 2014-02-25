مرحمت زینعلی- دبیر اجرایی کنفرانس هیدوردینامیک کاربردی در گفتگو با خبرنگار مهر، علم هیدرو دینامیک را علوم مربوط به دریا دانست و گفت: این علم در حوزه‌هایی چون طراحی و ساخت زیر سطحی‌ها و شناورها به کار برده می‌شود.

وی با اشاره به کنفرانسی در این زمینه در روز سه شنبه 7 اسفندماه دردانشگاه علم وصنعت، اظهار داشت: در این کنفرانس در خصوص موضوعاتی چون ارزيابي تجربی و نظری نيروهای وارد بر اجسام غوطه‌ور و شناور و مشتقات هيدروديناميکی، سيستم‌های کاهش درگ به روش‌های سوپرکاويتاسيون هوادهی شده و طبيعی و مواد هيدروفوبيک، سيستم‌های رانش شناورها، سيستم‌های رانش بدنه‌های زير سطحی و طراحی سامانه‌های دريايی بحث و تبادل نظر خواهد شد.

زینعلی، با بیان اینکه در این کنفرانس 100 مقاله ارسال شده است، خاطر نشان کرد: پس از داوری از این تعداد 60 مقاله پذیرش شد که 30 مقاله به صورت شفاهی و 30 مقاله به صورت پوستر ارائه می‌شود.

