  1. دانشگاه و فناوری
۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۰۰

بررسی طراحی زیر سطحی‌ها و شناورها در دانشگاه علم و صنعت

بررسی طراحی زیر سطحی‌ها و شناورها در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت با برگزاری کنفرانس هیدرودینامیک کاربردی به بررسی طراحی شناورها و زیر سطحی‌ها و همچنین سیستم رانش می‌پردازد.

مرحمت زینعلی- دبیر اجرایی کنفرانس هیدوردینامیک کاربردی در گفتگو با خبرنگار مهر، علم هیدرو دینامیک را علوم مربوط به دریا دانست و گفت: این علم در حوزه‌هایی چون طراحی و ساخت زیر سطحی‌ها و شناورها به کار برده می‌شود.

وی با اشاره به کنفرانسی در این زمینه در روز سه شنبه 7 اسفندماه دردانشگاه علم وصنعت، اظهار داشت: در این کنفرانس در خصوص موضوعاتی چون ارزيابي تجربی و نظری نيروهای وارد بر اجسام غوطه‌ور و شناور و مشتقات هيدروديناميکی، سيستم‌های کاهش درگ به روش‌های سوپرکاويتاسيون هوادهی شده و طبيعی و مواد هيدروفوبيک، سيستم‌های رانش شناورها، سيستم‌های رانش بدنه‌های زير سطحی و طراحی سامانه‌های دريايی بحث و تبادل نظر خواهد شد.

زینعلی، با بیان اینکه در این کنفرانس 100 مقاله ارسال شده است، خاطر نشان کرد: پس از داوری از این تعداد 60 مقاله پذیرش شد که 30 مقاله به صورت شفاهی و 30 مقاله به صورت پوستر ارائه می‌شود.
 

کد مطلب 2244188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه