ورودم به ورزش قهرمانی از  المپیاد دانش آموزی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طاهری در حاشیه بازدید از رقابت های المپیاد ورزشی دانش آموزان کشور با بیان این مطلب گفت: حضورم در سالن های مسابقات فوتسال این المپیاد مرا به سال های قبل بازگرداند که به عنوان یک دانش آموز مثل خیلی از این بچه ها با تیم تهران به اصفهان آمدم و با کسب عنوان قهرمانی کشور به صورت جدی وارد حوزه قهرمانی فوتسال شدم.

وی افزود: استعدادهای فوتسال در ایران بسیار زیاد است و این رسالت ورزش آموزش و پرورش است که بتواند آنها را وارد گود قهرمانی کند. خوشحالم که استعدادیاب هایی را در این جا دیدم که برای شناسایی نخبگان فوتسال نشسته اند و امیدوارم بتوانیم با این نسل جدید قدرت اول فوتسال آسیا باقی بمانیم.

بازیکن سال فوتسال آسیا در سال2010 با تاکید بر اینکه خانواده و خصوصا پدرش نقش زیادی در موفقیت های او داشته اند، متذکر شد: برای هر دانش آموزی معلم ورزش یک اسطوره است که هیچ گاه از ذهنش پاک نمی شود و من هم وقتی روی سکوی برترین بازیکن سال فوتسال آسیا در جشن سالانه AFC رفتم هرگز از معلم ورزشم فراموش نکردم و در مصاحبه ام گفتم این جایزه را به ایشان و تمام معلمان ورزشی که برایم زحمت کشیدند، تقدیم می کنم.

محمد طاهری که هم اکنون در باشگاه گیتی پسند اصفهان حضور دارد، جدای از افتخارات ملی خود در مقام های باشگاهی نیز سابقه قهرمانی آسیا با تیم فوتسال فولادماهان اصفهان در اولین دوره، سومی آسیا با تیم فوتسال الریان قطر در دوره دوم و نایب قهرمانی با گیتی پسند در سال چهارم را در کارنامه دارد.