بيش از 10 درصد جمعيت مازندران سالمند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ردايي بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بهزيستي و حمايت از افراد تحت پوشش اين نهاد در سالن فرمانداري بهشهر اظهار داشت: بحران سالمندي، تك فرزندي و ناباروري از مهمترين تهديدهاي كشور ما ايران است كه بايد با چاره جويي مناسب در اين رابطه وارد شويم.



وي گفت: سن سالمندي در كشور ما رو به رشد است و اكنون سن سالمندي 60 سال است و ايران در رابطه با رشد سالمندي سومين كشور جهان است و مازندارن نيز از 10 استان با رشد سالمندي بالا است.



ردايي گفت: مراكز توانبخشي روزانه سالمندان از جمله مراكزي است كه ما از آن استقبال مي كنيم تا سالمندان ما بطور روزانه خدمات لازه را دريافت كنند و به نوعي آموزش، مهارت، تغذيه و پزشك را بطور روزانه در اين مراكز داشته و بعدازظهر به منازل خود برگردند.



وي ادامه داد: شهرستان بهشهر داراي يك مراكز توانبخشي روزانه سالمندان (مهد سالمندان) است كه خوشبختانه خدمات مناسب آموزشي و مهارتي به سالمندان ارائه كرده و يك وعده غذاي گرم نيز ارائه مي شود و ما از تاسشيس اين مراكز پشتيباني مي كنيم.



مدير كل بهزيستي مازندران با بيان اينكه رشد سالمندي افزايش يافته و به تناسب اميد به زندگي نيز افزايش يافته است يادآور شد: اميد به زندگي از 50 سالگي به 80 سالگي رسيده و 30 سال افزايش اميد به زندگي داريم لذا بايد آموزش هاي لازم به سالمندان ارائه شود.



ردايي گفت: اگر ظرفيت مراكز نگهداري روزانه سالمندان تكميل شده است ما موافقت اصولي اين مراكز را در مدت 24 ساعت صادر مي كنيم تا خدمات مناسب روزانه و مهارتي به سالمندان درمهد سالمندان ارائه شود.



وي افزود: ويزيت در منزل نيز از ديگر خدمات بهزيستي است كه سالمند بايد به مراكز روزانه سالمندان مراجعه و بعد از تكميل فرم ها و ثبت نام در اين مراكز از خدمات ويزيت در منزل استفاده كند.



ردايي ادامه داد: ماهانه براي هر سالمند120 هزار تومان و براي ويزيت در منزل 90 هزار تومان به مراكز توانبخشي روزانه سالمندان (مهد سالمندان) از سوي بهزيستي كمك ارائه مي شود.



وي با اشاره به اینکه تنها 2 درصد سالمندان مازندران در مراكز نگهداري از سالمندان نگهداري مي شوند اظهار داشت: در استان مازندران 20 درصد سالمندان به صورت مجردي زندگي كرده، 40 درصد همراه با همسران خود بوده و مابقي نيز با فرزندان زندگي مي كنند.



رييس اداره اوقاف و امور خيريه بهشهر نيز در سخناني افزود: براساس مراجعات برخي از افراد نياز به احداث خانه سالمندان و يا مراكز توانبخشي سالمندان در بهشهر و گلوگاه احساس مي شود كه ما نيز كمك كار بهزيستي در اين رابطه هستيم.



محمد باقر ديني اظهار داشت: ما در رابطه با واگذاري زمين مشكلي نداريم و مي توانيم در حد توان از زمينهاي اوقافي براي اين امر عام المنفعه استفاده كرده و در اختيار بهزيستي قرار دهيم.

