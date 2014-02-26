  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۷ اسفند ۱۳۹۲، ۷:۳۵

مشاور وزیر کشور اعلام کرد:

توقف طرح دورکاری زنان در وزارت کشور

توقف طرح دورکاری زنان در وزارت کشور

مشاور وزیر کشور در امور بانوان از توقف طرح دورکاری زنان این وزارتخانه در سال آینده خبر داد و گفت: تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای انجام طرح دورکاری زنان فراهم نشود، اجرای این طرح فایده ای ندارد و تنها زنان را از دفتر کار خود در ادارات دور می کند.

فهیمه فرهمند پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: اجرای طرح دورکاری زنان شاغل زمانی منطقی به نظر می رسد که زیرساخت های اداری، تجهیزاتی و اجرایی آن در همه سازمان ها و ارگان ها تعریف شده باشد در غیر این صورت تنها کارمندان از دفتر کار خود در ادارات دور می شوند.

وی افزود: اگر قرار باشد در چنین شرایطی دورکاری زنان اجرا شود و هیچ امکان سخت افزاری و نرم افزاری به آنها داده نشود و از سوی دیگر امکانی برای نظارت بر نحوه عملکرد آنها وجود نداشته باشد، عملاً تنها دولت به کارمندان دورکارش حقوق پرداخت می کند.

به گفته فرهمندپور اجرای طرح دورکاری تا زمان ایجاد زیرساخت های لازم به صلاح هیچ کس نیست. ضمن آنکه وزارت کشور اجرای طرح دورکاری را برای زنان متوقف کرده است.

مشاور وزیر کشور در امور زنان همچنین درباره افزایش مرخصی زایمان توضیح داد:تمامی کارکنان رسمی دولت باید از قانون افزایش مرخصی زایمان برخوردار شوند و اگر این قانون برای آنها اجرا نشود، تخلف است.

وی ادامه داد: از زمان ابلاغ  دستورالعمل افزایش مرخصی زایمان، وزارت کشور این طرح را اجرایی کرده و در حال حاضر زنان شاغل در وزارت کشور از مرخصی زایمان 9 ماهه برخوردار می شوند.

کد مطلب 2244201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها