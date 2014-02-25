تدارک وسیع شبکه خلیج فارس برای پوشش سفر استانی هیئت دولت به هرمزگان

وحید کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پوشش سفر رئیس جمهور بیان داشت: برای پوشش دومین سفر استانی دولت از 30 گروه تصویربرداری ، شش واحد اس ان جی (Sng) و سه واحد سیار تلویزیونی برای برقراری ارتباط استفاده شده است.

کمالی افزود: مراسم سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم شهرستان جاسک نیز به صورت زنده از شبکه خلیج فارس پخش می شود.

وی گفت: گروههای تلویزیونی صدا و سیمای خلیج فارس با استقرار در 10 شهرستان برای ارتباط زنده با مرکز استان و برقراری تله کنفرانس آماده اند.

رئیس جمهور روز چهارشنبه با حضور در صدا و سیمای مرکز خلیج فارس از طریق تله کنفرانس با مردم استان به صورت زنده و مستقیم گفتگو می کند.

مدیر کل صدا و سیمای خلیج فارس افزود : برنامه ریزی برای حضور مسئولان در برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی ، زیرنویس وپخش میان برنامه از دیگر اقدامات رسانه ملی به منظور اطلاع رسانی وپوشش این سفر است.

کمالی گفت: در این سفر برای نخستین بار با استقرار واحد سیار تلویزیونی در فرودگاه بین المللی بندرعباس، لحظه ورود هواپیمای حامل رئیس جمهور و هیئت دولت و استقبال مسئولان استانی به صورت زنده از شبکه خلیج فارس پخش شد.