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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۱۷

تدارک وسیع شبکه خلیج فارس برای پوشش سفر استانی هیئت دولت به هرمزگان

تدارک وسیع شبکه خلیج فارس برای پوشش سفر استانی هیئت دولت به هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس گفت: صداوسیمای خلیج فارس با هدف پوشش مناسب دومین سفر استانی رئیس جمهور اقدامات ویژه ای را برای این کار صورت داده است.

وحید کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پوشش سفر رئیس جمهور بیان داشت: برای پوشش دومین سفر استانی دولت از 30 گروه تصویربرداری ، شش واحد اس ان جی (Sng) و سه واحد سیار تلویزیونی برای برقراری ارتباط استفاده شده است.

کمالی افزود: مراسم سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم شهرستان جاسک نیز به صورت زنده از شبکه خلیج فارس پخش می شود.

وی گفت: گروههای تلویزیونی صدا و سیمای خلیج فارس با استقرار در 10 شهرستان برای ارتباط زنده با مرکز استان و برقراری تله کنفرانس آماده اند.

رئیس جمهور روز چهارشنبه با حضور در صدا و سیمای مرکز خلیج فارس  از طریق تله کنفرانس با مردم استان به صورت زنده و مستقیم گفتگو می کند.

مدیر کل صدا و سیمای خلیج فارس افزود : برنامه ریزی برای حضور مسئولان در برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی ، زیرنویس وپخش میان برنامه از دیگر اقدامات رسانه ملی به منظور اطلاع رسانی وپوشش این سفر است.

کمالی گفت: در این سفر برای نخستین بار با استقرار واحد سیار تلویزیونی در فرودگاه بین المللی بندرعباس، لحظه ورود هواپیمای حامل رئیس جمهور و هیئت دولت و استقبال مسئولان استانی به صورت زنده از شبکه خلیج فارس پخش شد.

 

 

کد مطلب 2244204

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