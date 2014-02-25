آموزش نیروهای مسلح در قزوین توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم یونسی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی سپاه صاحب الامر (عج) برگزار شد اظهارداشت: حفظ امنیت از وظایف ذاتی نیروهای مسلح محسوب می شود و در این راستا نقش این مجموعه بی بدیل و متفاوت است و با توجه به این رسالت برای حفظ نیروی انسانی که در نیروهای مسلح خدمت می کنند به عنوان سرمایه اصلی باید تلاش کرد.

وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم از سال 76 در سازمان قضایی مطرح شد و تاکنون هر ساله برنامه‌های مدون و منسجمی برای پیشگیری از وقوع جرم در این سازمان اجرایی می شود.

این مسئول بیان کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم نمی توان تنها به نشست ها بسنده کرد و در این راستا آموزش و شناسایی زمینه های وقوع باید بررسی شود که برای تحقق این امر شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم راه اندازی شده است.

یونسی با اشاره به اهمیت حفظ سرمایه انسانی تصریح کرد: نیروی انسانی مهمترین سرمایه برای انجام ماموریت و مسئولیت های آن سازمان بشمار می رود و هدف از برگزاری مجمع امروز نیز رسیدن به راهکاری برای حفظ بهتر این سرمایه است.

دادستان نظامی قزوین از کاهش جرائم در نیروهای مسلح قزوین خبر داد و گفت: با حضور فناورهای مختلف و وجود زمینه ارتکاب جرم، ورودی پرونده ها در حال حاضر با ۱۰ سال پیش برابری می کند.

دبیر شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم قزوین با بیان اینکه امنیت از اهمیت بالایی برخوردار است افزود: نباید در پیشگیری از وقوع جرم فقط نگاهمان به دو مجموعه قوه قضائیه و نیروی انتظامی باشد و به دلیل گستردگی و اهمیت کار همه دستگاه ها و ارگان هایی که متولی امور مردم هستند باید در امر پیشگیری مشارکت کنند.

وی یادآورشد: در بروز جرم عوامل مختلفی تاثیرگذار است که محیط جرم، گروه خونی و وراثت از جمله آنها است که برخی از عوامل را می توان با برنامه های پیشگیرانه کاهش داد.