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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۴۶

مشکلات بشاگرد در جلسه هیئت دولت بررسی خواهد شد

مشکلات بشاگرد در جلسه هیئت دولت بررسی خواهد شد

بشاگرد -خبرگزاری مهر: وزیر بهداشت با بیان اینکه مشکلات شهرستان بشاگرد بسیار زیاد است، گفت: مشکلات بشاگرد در جلسه هیئت دولت بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی بعدازظهر سه شنبه در جمع مردم سردشت شهرستان بشاگرد با اشاره به ارتقای شاخص های بهداشت و درمان این شهرستان گفت: در طول 35 سال گذشته پیشرفت و توسعه خوبی در زمینه راه سازی ، بهداشت و درمان و کشاورزی رخ داده است.

قاضی زاده هاشمی افزود: در این سفر با بررسی ویژه مشکلاتی که در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد گزارشی از بازدید از منطقه بشاگرد و مشکلات بهداشت و درمان این شهرستان در نخستین جلسه هیأت دولت ارائه خواهد شد.

وی با توجه به ارتقای شاخص های بهداشت و درمان در مناطق محروم و کمتر برخوردار تصریح کرد: یکی از سیاست های پیش روی دولت تدبیر و امید توسعه و کمک به بخش بهداشت و درمان این مناطق درجهت بهره مندی هر چه بیشتر مردم از خدمات سلامت است.

قاضی زاده هاشمی خاطر نشان کرد: با توجه به بازدید از منطقه و افزایش جمعیت نیازمند توجه بیشتر در زمینه ارائه خدمات بهداشت و درمان است به همین منظور دولت نگاه ویزه ای به این بخش خواهد داشت و در خصوص استقرار متخصصین و افزایش خانه های بهداشت و امکانات بهداشتی برنامه ریزی های لازم خواهد داشت.

 

 

کد مطلب 2244221

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