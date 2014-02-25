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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۴۴

صفحه فیسبوک پرس.تی.وی به دلیل انتشار تصاویر سیدحسن نصرالله تعلیق شد

صفحه فیسبوک پرس.تی.وی به دلیل انتشار تصاویر سیدحسن نصرالله تعلیق شد

شبکه فیسبوک، شبکه پرس تی وی را از ارسال پست جدید بر روی صفحه خود در این شبکه اجتماعی به مدت 12 ساعت محروم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه پرس تی وی، پس از آن که پرس تی‌وی تصاویری از سیدحسن نصرالله، رهبر جنبش مقاومت حزب الله منتشر کرد، فیسبوک، این شبکه را از ارسال پست جدید بر روی این شبکه اجتماعی به مدت ۱۲ ساعت محروم کرد.

صفحه پرس تی‌وی در فیسبوک حدود 1 میلیون و 300 هزار طرفدار دارد و یکی از در حال رشدترین صفحات شبکه‌های بین المللی خبری محسوب می‌شود. فیسبوک برای این تعلیق موقت، به قوانین خود موسوم به "مرامنامه‌ کاربران" فیسبوک استناد کرد.

این در حالی است که گروه شبکه‌های اجتماعی پرس تی‌وی دلایل ذکر شده برای تعلیق صفحه این شبکه را موثق نمی‌داند. با وجود این که به پرس تی‌وی اجازه داده نشد تا ساعت 4:30 صبح روز سه شنبه به وقت گرینویچ، پست جدیدی در فیسبوک ارسال کند، اما بینندگان این شبکه می‌توانستند پست‌های سابق را لایک کرده یا زیر آنها نظر بگذارند.

کد مطلب 2244223

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