سازمان تعزیرات حکومتی در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی که به همراه هیئت عالی قضایی کشور به ریاست رئیس قوه قضاییه به استان کرمانشاه سفر کرده است، بعد از ظهر امروز با مسئولین و کارکنان اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه دیدار کرد.

حجت الاسلام پورمحمدی در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به استان کرمانشاه، تعزیرات حکومتی را یکی از نهادهای مهم و اثرگذار در شرایط فعلی اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: اگر وظایفی که برای سازمان تعزیرات حکومتی تعریف شده به درستی اجرا شود گام مهمی در راستای رونق اقتصادی کشور برداشته خواهد شد.

وزیر دادگستری ادامه داد: در شرایط کنونی که مقام معظم رهبری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده اند این وظایف سنگین تر هم شده است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه تعزیرات در این مسیر سه وظیفه عمده بر عهده دارد گفت: یکی از وظایف مهم و بسیار تعیین کننده این نهاد در چارچوب محقق شدن توفیقات اقتصادی کشور سالم سازی محیط کسب و کار است.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی باید در بهبود فضای اشتغال نیز نقش محوری خود را ایفا کند.

پورمحمدی با اشاره به سومین وظیفه تعزیرات حکومتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: باید نظارت و کنترل دقیق و مستمر قیمت گذاری ها و نرخ گذاری ها توسط سازمان تعزیرات حکومتی به بهبود فضای کسب و کار و تحقق اقتصاد مقومتی منجر شود.