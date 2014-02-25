به گزارش خبرگزاری مهر، آیین نکوداشت 5 تن از اساتید سینمای ایران بکشنبه 11 اسفندماه به همت بنیاد سینمایی فارابی برگزار می‌شود.



در این مراسم بزرگانی چون عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی، محمدعلی کشاورز، علی نصیریان و داوود رشیدی به پاس سال‌ها تلاش در عرصه سینما مورد تجلیل قرار می‌گیرند.



این مراسم یکشنبه 11 اسفندماه راس ساعت 18:30 در سینما فرهنگ واقع در خیابان شریعتی بالاتر از تقاطع دولت برگزار خواهد شد.

