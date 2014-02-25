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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۴۵

5 بازیگر پیشکسوت تجلیل می‌شوند/ انتظامی، مشایخی، کشاورز، نصیریان و رشیدی

5 بازیگر پیشکسوت تجلیل می‌شوند/ انتظامی، مشایخی، کشاورز، نصیریان و رشیدی

بنیاد سینمایی فارابی در هفته‌های پایانی سال 92 از 5 چهره پیشکسوت بازیگری تجلیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین نکوداشت 5 تن از اساتید سینمای ایران بکشنبه 11 اسفندماه به همت بنیاد سینمایی فارابی برگزار می‌شود.

در این مراسم بزرگانی چون عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی، محمدعلی کشاورز، علی نصیریان و داوود رشیدی به پاس سال‌ها تلاش در عرصه سینما مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

این مراسم یکشنبه 11 اسفندماه راس ساعت 18:30 در سینما فرهنگ واقع در خیابان شریعتی بالاتر از تقاطع دولت برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 2244227

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