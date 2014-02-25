دستگاهها باید در حوزه اختیارات خود اظهار نظر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر،جمشید انصاری ظهر سه شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی استان، افزود: در این گونه جلسات به مسایل استانی و منطقه‎ای رسیدگی و قوانین استانی اصلاح شود، زیرا به مسایل ملی در جایگاه‎های مختلفی رسیدگی می‌شود. همچنین در برخی مواقع پیشنهادات مطرح شده مورد توجه قرار نمی‎گیرد، این در حالی است که موارد مطرح شده باید از حال و هوای دولتی خارج شود، زیرا دولت ساختارگرا است، لذا لازم است بر روی مسایل فرآیندی متمرکز نشود و پرداختن به اصل کار مورد تاکید قرار گیرد.



وی ،در خصوص ارایه اظهارنامه مالیاتی برای فعالیت‎هایی که معاف از مالیات هستند، اظهار داشت: بر اساس برخی توافقات بین‎المللی لازم است مواردی مانند بودجه، مالیات و یارانه شفاف‎سازی شوند و مشخص گردد که چه مالیاتی قابل دریافت است و چه بخش‎هایی مشمول بخشودگی شده است که در صورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی از سوی این فعالیت‎ها در حساب ملی رقمی از میزان حمایتی که از آن‌ها انجام گرفته است، وجود نخواهد داشت، لذا ضروری است این اظهارنامه مالیاتی تکمیل شود.



استاندار زنجان، در خصوص تاثیر نظر حراست اداره‌کل امور مالیاتی استان برای احراز اهلیت تمدید جواز کسب و کار، اظهار کرد: این اداره‌کل فقط می‎تواند در خصوص اینکه آیا این شخص بدهی مالیاتی دارد یا نه اظهارنظر کند و ورود به سایر حوزه‎ها در چارچوب اختیارات قانونی آن نیست.



انصاری افزود: در دستورات اسلام نیز وجه غالب، سلامت افراد است، لذا لازم است در این موارد نیز نگاه غالب سلامت افراد باشد و به دنبال احراز اهلیت آنان نباشیم، لذا لازم است تغییراتی در گفتمان اداری ایجاد شود، زیرا اتلاف وقت برای اعلام اهلیت آنان مشکل ایجاد می‎کند، البته باید تاکید کرد که مراقبت‎ها را نباید نادیده گرفت.



وی تاکید کرد:البته باید تفاوتی بین کسانی که مالیات خود را به موقع پردخت می‌کنند و افرادی که به موقع پرداخت نمی‎کنند، وجود داشته باشد، لذا باید اقدامات تنبیهی در خصوص این افراد انجام شود.