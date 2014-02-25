دستگاهها باید در حوزه اختیارات خود اظهار نظر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر،جمشید انصاری ظهر سه شنبه در جلسه شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی استان، افزود: در این گونه جلسات به مسایل استانی و منطقهای رسیدگی و قوانین استانی اصلاح شود، زیرا به مسایل ملی در جایگاههای مختلفی رسیدگی میشود. همچنین در برخی مواقع پیشنهادات مطرح شده مورد توجه قرار نمیگیرد، این در حالی است که موارد مطرح شده باید از حال و هوای دولتی خارج شود، زیرا دولت ساختارگرا است، لذا لازم است بر روی مسایل فرآیندی متمرکز نشود و پرداختن به اصل کار مورد تاکید قرار گیرد.
وی ،در خصوص ارایه اظهارنامه مالیاتی برای فعالیتهایی که معاف از مالیات هستند، اظهار داشت: بر اساس برخی توافقات بینالمللی لازم است مواردی مانند بودجه، مالیات و یارانه شفافسازی شوند و مشخص گردد که چه مالیاتی قابل دریافت است و چه بخشهایی مشمول بخشودگی شده است که در صورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی از سوی این فعالیتها در حساب ملی رقمی از میزان حمایتی که از آنها انجام گرفته است، وجود نخواهد داشت، لذا ضروری است این اظهارنامه مالیاتی تکمیل شود.
استاندار زنجان، در خصوص تاثیر نظر حراست ادارهکل امور مالیاتی استان برای احراز اهلیت تمدید جواز کسب و کار، اظهار کرد: این ادارهکل فقط میتواند در خصوص اینکه آیا این شخص بدهی مالیاتی دارد یا نه اظهارنظر کند و ورود به سایر حوزهها در چارچوب اختیارات قانونی آن نیست.
انصاری افزود: در دستورات اسلام نیز وجه غالب، سلامت افراد است، لذا لازم است در این موارد نیز نگاه غالب سلامت افراد باشد و به دنبال احراز اهلیت آنان نباشیم، لذا لازم است تغییراتی در گفتمان اداری ایجاد شود، زیرا اتلاف وقت برای اعلام اهلیت آنان مشکل ایجاد میکند، البته باید تاکید کرد که مراقبتها را نباید نادیده گرفت.
وی تاکید کرد:البته باید تفاوتی بین کسانی که مالیات خود را به موقع پردخت میکنند و افرادی که به موقع پرداخت نمیکنند، وجود داشته باشد، لذا باید اقدامات تنبیهی در خصوص این افراد انجام شود.
زنجان -خبرگزاری مهر: استاندار زنجان ، با تاکید بر اینکه هر دستگاه فقط باید در حوزه اختیارات خود اظهار نظر کند گفت: اگر ساختار و یا سامانه دستگاههای مربوط نیز نیاز به اصلاح دارد باید این سامانه اصلاح شود.
به گزارش خبرگزاری مهر،جمشید انصاری ظهر سه شنبه در جلسه شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی استان، افزود: در این گونه جلسات به مسایل استانی و منطقهای رسیدگی و قوانین استانی اصلاح شود، زیرا به مسایل ملی در جایگاههای مختلفی رسیدگی میشود. همچنین در برخی مواقع پیشنهادات مطرح شده مورد توجه قرار نمیگیرد، این در حالی است که موارد مطرح شده باید از حال و هوای دولتی خارج شود، زیرا دولت ساختارگرا است، لذا لازم است بر روی مسایل فرآیندی متمرکز نشود و پرداختن به اصل کار مورد تاکید قرار گیرد.
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