وضعیت اقامه نماز در کشور مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی ظهر سه شنبه در همایش مهدودیت ، با اشاره به ویژگی جامعه اسلامی و لزوم توجه به اقداماتی که در قالب مبانی اسلامی صورت می‎گیرد افزود: آن دسته از برنامه‎هایی که تحت عنوان مبانی اسلامی از سوی مردم صورت می‎گیرد باید به گونه‎ای انجام شود که پای‌بند به اسلام‌شناسی باشد.



وی ادامه داد: برنامه‌های مذهبی که از سوی مردم صورت گیرد، به طور مثال عزاداری‎های پررنگ برای ائمه از سوی مردم هنگامی که توجه و اهمیت به نماز کمتر است، ناقص هستند.



رئیس ستاد اقامه نماز کشور،با اشاره به شبهه‌های وارد شده به سن و سال امام زمان گفت: پاسخگویی به این شبهات به شرط عدم لجبازی امکان پذیر است کما اینکه علم هم به این سئوالات پاسخ‌های قانع کننده‌ای داده است.



حجت الاسلام قرائتی، با اشاره به برخی عقاید موجود در مورد زمان ظهر امام زمان گفت: فراگیر شدن ظلم در جهان به منزله ظالم شدن همه نیست بلکه فراگیری آن است که گاهی وجود یک صدام برای ظلم به کشورهای منطقه از جمله ایران، عراق و کویت کافی است.



وی، امام حسین (ع) را برگ برنده شیعه در همه ادوار تاریخی برشمرد و ادامه داد: امام حسین (ع) در طول تاریخ خیلی از آدم‌ها را نجات داده و مشکلات را حل کرده است.



رئیس ستاد اقامه نماز کشور، رمز موفقیت مکتب امام حسین (ع) را در ادامه راه وصل بودن به یک اسلام شناس اعلام کرد و گفت: زنده ماندن این مسیر در گرو همراهی کارشناسان است.

حجت الاسلام قرائتی، به وعده خداوند در مورد فراگیر شدن حکومت صالحان اشاره کرد و افزود: با توجه به عدم تحقق این وعده آزاد اندیشان جهان باید منتظر باشند.



