همایش آموزشی روشهای نوین تحقیق و پژوهش در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش آموزشی روشهای نوین تحقیق و پژوهش ظهر سه شنبه باحضور دانشجویان و اساتید مراکز علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری در تالار لاله شهرکرد برگزار شد.

مدرس برجسته کشوری در این همایش با اشاره به روشهای جدید و نویندرتحقیق و پژوهش اظهار داشت: روشهای تحقیقی و پژوهشی باید به سمت کاربردی شدن پیش برود تا ارزش داشته باشد.

دکتر رضا ابراهیم زاده عنوان کرد: پژوهش باید به گونه ای باشد که بتوان آنرا جامعه عمل پوشاند و با توجه به رویکرد دانشگاه علمی کاربردی پژوهش ها در راستای کاربردی شدن پیش بروند.

وی ادامه داد: منابع بسیار زیاد برای تحقیق و پژوهش وجود دارد اما ابتدا بایددر خصوص منابع نیز تحقیق کرد تا در پژوهش وتحقیق دچار مشکل نشویم.

وی گفت: انتخاب منابع اطلاعاتی مناسب پژوهش و تحیقق را ارزشمند ترمی کند.

در حاشیه این همایش کارگاههای آموزشی مختلف در خصوص روشهای نوین پژوهش وتحقیق نیز برگزار شد.