طرح جامع 40 امامزاده خراسان جنوبی در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از افزایش 30 درصدی درآمد موقوفات و بقاع متبرکه استان خبر داد و گفت: هزینه های هر بقعه صرف عمران و آبادانی همان امامزاده می شود.

وی با بیان اینکه تنها یک پنجم موقوفات خراسان جنوبی درآمدزا هستند، اظهارکرد: چهار پنجم موقوفات استان بدون درامد هستند که عمدتا اراضی کشاورزی بوده و به دلیل خشکسالی ها درآمدی ندارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی بیان داشت: در 2.5 سال گذشته هفت هزار و 970 هکتار از اراضی متصرفی موقوفه به اوقاف برگشته است.

جذب اعتبار 14 میلیارد ریالی برای بقاع متبرکه استان

وی از اختصاص 14 میلیارد ریال اعتبار طی سال جاری برای بقاع متبرکه استان خبر داد و افزود: 100 درصد این اعتبار جذب شده است.

حجت الاسلام گرایلی ادامه داد: خراسان جنوبی به نسبت جمعیت بالاترین رتبه را در ثبت موقوفات جدید در سطح کشور داشته است.

وی با بیان اینکه بخشی از درآمد موقوفات برای به روزکردن آنها هزینه می شود، بیان کرد: در سال جاری هزار و 128 سند برای موقوفات استان گرفته شده است.

وی به اجرای طرح جامع امامزاده سید علی نهبندان اشاره کرد و گفت: تا کنون برای ساخت و ساز در این امامزاده اعتباری بالغ بر 550 میلیون تومان هزینه شده است.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان جنوبی افزود: هم اکنون طرح جامع 40 امامزاده استان در دست اجرا است.

راه اندازی ساختمان پزشکان متخصص در بیرجند

حجت الاسلام گرایلی به پروژه های در دست اجرای اوقاف خراسان جنوبی از محل نیت واقفان اشاره کرد و گفت: ایجاد ساختمان پزشکان متخصص برای دسترسی راحت تر بیماران در حال بررسی است که به زودی با همکاری شهرداری این طرح در خیابان پرستار بیرجند راه اندازی خواهد شد.

وی به اجرای سه پچروژه ساخت و ساز تجاری و مسکونی در بیرجند نیز اشاره کرد و افزود: سه طرح نیز در شهرستان قاین اجرایی شده است.

به گفته وی از محل نیت واقفان در سال جاری برای 400 خانواده لباس گرم تهیه و توزیع شد.

وی از راه اندازی درمانگاه در محل آستان مبارکه شهدای باقریه بیرجند خبر داد و افزود: مجوزهای لازم در این زمینه گرفته شده است.