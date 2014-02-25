آرامستان داری، وظیفه اوقاف نیست/وجود سه امامزاده شاخص کشوری در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد امین رایمند، مدیر اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان کرج، در نشست خبری با اصحاب رسانه که ظهر امروز برگزار شد، گفت: رسالت و مبنای رفتاری ما در اداره اوقاف و امورخیریه فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص تبدیل امامزادگان واجب التعظیم به قطب فرهنگی است.



وی اظهارداشت: با همت و تلاش اداره اوقاف و امورخیریه استان البرز مسئله دفن اموات در جوار امامزادگان منتفی شد، با اعلام این مسئله پس از این تنها افرادی که فیش خرید قبر داشته باشند و در تاریخ اعلام شده عنوان کنند می توانند از این امکان استفاده نمایند.

آرامستان داری وظیفه اوقاف نیست

این مسئول با ارزیابی اهمیت رسالت امامزادگان به قطب فرهنگی اظهار داشت: قبرستان داری وظیفه شهرداری و سازمان آرامستان ها است و باید از فضای معنوی و ارزشی امامزاده ها برای جذب جوانان و کارهای فرهنگی و معنوی استفاده شود.



همچنین وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه مردم کرج از برکات چندین امامزاده و اماکن متبرکه بهره مند هستند که تعدادی از امامزاده های این شهرستان از جمله امامزاده طاهر(ع)، امامزاده حسن (ع) و امامزاده محمد (ع) شاخص کشوری هستند و امامزادگان حیدر و عبدا.. به عنوان شاخص های استانی مطرح می باشند.



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج افزود: امامزادگان کرج جزء امامزادگان شاخص و برتر کشوری هستند، جایگاه آنان با رونق فرهنگی حفظ می شود.

راه اندازی سوله ورزشی در جوار امامزاده محمد(ع) کرج



محمد امین رایمند با اشاره به رشد امکانات زیرساختی و فرهنگی در امامزادگان مرکز شهر کرج توضیح داد: در حال حاضر در امامزاده طاهر(ع) راه اندازی سوله ورزشی در حال برنامه ریزی است، همچنین امامزاده محمد(ع) دارای سالن تیراندازی، سالن ورزشی است.

وی در پایان تصریح کرد: امامزادگان قطب های فرهنگی هستند و در این مسیر با همراهی اصحاب رسانه اهمیت و باور به وقف در سطح جامعه انجام می شود.